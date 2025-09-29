'La Reposera': un oasis de reposo para artistas de Canarias en un bosque termófilo al sur de Tenerife

«Lo que dirige el relato no es la voz, es el oído», escribió Italo Calvino. Ese estado de escucha para que germinen las palabras, como si las escu(l)piese el silencio, como si latiesen debajo de la tierra aguardando a que unas manos la remuevan, la siembren y la irriguen, requiere un espacio y tiempo de detenimiento.

Este principio es la semilla de La Reposera, un proyecto de residencias creativas para artistas de Canarias impulsado por la Fundación Canarina en el enclave rural de la Finca Tamaide, en el pueblo de San Miguel de Abona, en el sur de la isla de Tenerife. Este vergel que florece en un pequeño bosque termófilo aloja la antigua casa-taller del escritor e ilustrador alemán Horst Eckert, conocido por su seudónimo Janosch, donde residió durante más de 30 años junto a su mujer, Inés, cincelando su popular imaginario de literatura infantil, a cuyo abrigo han crecido generaciones de niños y niñas.

Tras su mudanza a otro hogar, el deseo de preservar este reducto como un espacio vivo de creación les animó a reinventarlo como residencia artística, con la singularidad de que sus estancias no se orientan tanto a la producción, sino al pensamiento y la quietud. Así nace La Reposera, cuyo nombre apela a esa reivindicación del acto de reposar y, a su vez, designa a las «reposeras» o hamacas repartidas por la finca, en las que Janosch acostumbraba a mecer sus ideas.

Bosque termófilo de La Reposera. / E. D.

Dos amigas

El proyecto de residencias de La Reposera echó a volar este año y esta semana culminó su tercera edición, con las escritoras e ilustradoras lanzaroteñas Lana Corujo y Juli Mesa como artistas invitadas.

Ambas creadoras, que además son amigas, fueron seleccionadas por la calidad de un trabajo artístico-literario que se enraiza y mira en la tierra, identidad y paisaje isleño, que es uno de los sustratos de la Fundación Canarina, que también alberga en su sede un proyecto regenerativo de agroecología. La primera edición, el pasado abril, contó con las pintoras y muralistas Elia Estévez y Paula Caravela, seguidas de las músicas experimentales de Cristina Mahelo y Ácido Folclórico, dos meses después. La cuarta edición, que tendrá lugar en octubre, embarca a Sara Reyes, Andrea Alvarado y Verónica Piñeiro. La duración de las residencias oscila entre una semana y diez días, y aunque las selecciones se cursaron por invitación, al tratarse de un proyecto en ciernes, la idea es iniciar un proceso de convocatorias abiertas a partir del próximo año.

«La Reposera nace con la idea de ofrecer este espacio a artistas de las islas de cualquier disciplina creativa, no como espacio de producción sino como un tiempo de reflexión, inspiración y conversación, para que, a partir de ahí, puedan ir generando la obra o parte de la obra que traen empezada y que terminan después, no necesariamente aquí», explica Carol de Burgos, responsable del área de Arte y Diseño de La Reposera. «Creemos que no hay ideas de este tipo en Canarias: hay muchos espacios de producción, pero quizás faltan espacios para parar, intercambiar y reposar las ideas».

Una habitación de la casa-taller. / E. D.

Una huella en el pueblo

Como permuta y huella del paso de sus artistas residentes, La Reposera siempre propone a sus invitados una aportación al pueblo de San Miguel de Abona a través de una actividad conjunta con sus escuelas o colectivos. «Les pedimos a cambio de la estancia que hagan algo que aporte a la oferta cultural de San Miguel, como un taller, un recital o un mural», indica De Burgos, responsable de tender el puente entre sus residentes y del pueblo tinerfeño. «Nos parece interesante generar ese encuentro e intercambio entre la cultura popular de San Miguel y la cultura contemporánea».

Cultivar el suelo literario

Durante su semana de residencia, Lana Corujo y Juli Mesa agotaron las horas conversando en el corazón de la naturaleza, leyendo, dibujando y ajardinando sus ideas. Cuenta Lana Corujo, que a principios de este año publicó su primera novela, Han cantado bingo (Reservoir Books, 2025), que se internó en el bosque con las páginas en blanco y que encontró un espejo en este pedacito de bosque termófilo que una vez fue talado y tardó años en recuperarse, regenerarse y reverdecer. «Desde el principio establecí esa analogía, porque pensé que, si ha tardado dos años en cultivarse este suelo y un año en florecer, también sucede a nivel artístico: es necesario trabajar el suelo literario para que luego puedan eclosionar ideas y proyectar», apunta la escritora.

Un espacio de la casa-taller. / E. D.

En ese sentido, Lana destaca como «muy positiva» la posibilidad de volcarse en el proceso creativo sin el imperativo de entregar un resultado final. «Intentamos gestionar esa culpa de no estar haciendo algo productivo, pero es que también pararse, observar, pensar y apuntar es ir formando un mapa que puede que el día de mañana ayude a cimentar una idea futura», añade. Me siento muy afortunada por hacer esta residencia con mi amiga Juli porque siento que una gran parte están siendo nuestras conversaciones: los temas que tratamos, cómo los tratamos, la complicidad».

Por su parte, Juli Mesa, cuyo último poemario Soo (La Bella Varsovia, 2024) ganó el I Premio Ana Santos Payán, asiste por segunda vez a una residencia artística con esta premisa, «pero esta es la primera vez que veo algo así en Canarias», confiesa. «La experiencia ha sido increíble y es un espacio increíblemente hermoso», añade.

«Lo hablo mucho con Lana: a veces, lo que se necesita es ese espacio previo de no productividad y descanso pero también de comunicación y conversación. La Reposera lo permite precisamente porque no nos piden una obra a cambio; les gusta saber qué estamos haciendo pero su idea es que este espacio exista para que podamos tomarnos ese tiempo para sembrar».