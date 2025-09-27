El Estado niega el bloqueo aduanero del arte en Canarias

Una carta enviada por el Ministerio de Cultura en respuesta a una solicitud de la diputada nacionalista Cristina Valido ha indignado a los artistas canarios. El bloqueo aduanero que padecen no solo estos creadores, sino también los galeristas y responsables de museos e instituciones vinculadas con el arte en el Archipiélago, parece no existir a ojos del departamento que lidera Ernest Urtasun.

El pasado mes de junio, Valido insistió ante la Comisión de Cultura en la necesidad de buscar una solución para un problema que no solo es real sino también histórico. De hecho, presentó una pregunta por escrito sobre si existían planes para «promover espacios de diálogo permanente y escucha activa con los sectores culturales de Canarias para abordar las consecuencias de estas barreras».

La carta de la polémica

La respuesta que ha recibido la diputada, que forma parte del Grupo Mixto, no solo es demoledora sino que ha causado la indignación general del sector artístico canario y de sus representantes públicos. El texto, fechado el pasado 8 de septiembre, hace un repaso por las excepciones fiscales de las Islas y su conclusión puede resumirse en la siguiente frase: «En consecuencia, se considera que no existe discriminación respecto de la proyección exterior del arte contemporáneo y del patrimonio cultural canario o del acceso a la cultura de la ciudadanía canaria».

Sorprendida y enfadada

«Solo puedo decir que no solo estoy sorprendida sino que, en este caso concreto, mi nivel de sorpresa es equiparable al de enfado», lamentó esta misma semana Valido. «Es una respuesta que no se justifica y que no tiene explicación. Es impensable que el estado español, y que el gobierno de España, desconozca así la realidad del sector», lamentó.

La reacción de los artistas, a través de la Mesa Sectorial de Arte Contemporáneo de Canarias (MSACC), fue prácticamente inmediata. Esta entidad aglutina a las diferentes asociaciones del ámbito artístico isleño: creadores, gestores y agentes del área. La semana pasada remitieron al ministro Urtasun una carta con la que trasladan su «profunda preocupación» por lo que consideran que es una situación de desamparo ante las barreras aduaneras y fiscales que dificultan «gravemente la movilidad de obras de arte entre Canarias y el resto del Estado o de la Unión Europea».

Dos PNL

Al tiempo, Valido ha presentado una Proposición no de Ley (PNL) sobre este asunto en el Congreso y el Grupo Nacionalista ha hecho lo propio en el Parlamento de Canarias. El objetivo, explicó, es llegar al debate nacional no solo con todos los argumentos de su lado, sino también con el respaldo de todos los grupos políticos con representación en la Cámara regional. «Estoy prácticamente segura de que va a salir adelante», adelantó.

Todos coinciden en alertar de lo que se ha convertido ya en una discriminación estructural para los creadores canarios. La exención aduanera –derivada de la especial consideración económica y fiscal de la que disfruta canarias como territorio alejado del continente– sólo contempla los traslados temporales de las obras para su exposición, pero no para la compraventa. Es un agravio respecto al resto del territorio español, donde las piezas circulan sin límites y con independencia de si van a ser solo mostradas o van a ser vendidas. Más aún, a todo eso hay que añadir que en Canarias «cualquier traslado implica trámites aduaneros, regímenes especiales y, en muchos casos, la constitución de garantías económicas que alcanzan hasta el 25% del valor de las obras». En conclusión: son barreras económicas inasumibles para la mayoría y que afectan en dos direcciones. Ni los artistas canarios pueden llevar fuera su obra ni los ciudadanos de las Islas pueden disfrutar de una completa programación porque muchas propuestas expositivas nunca llegarán a pasar por Canarias.

Un problema que no es nuevo

Lo que asombra aún más a los afectados es que se trata de un tema que ya se había tratado en el Ministerio con anterioridad. El problema no es nuevo. «El 25 de abril fuimos recibidos por el Secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau, quien atendió nuestras demandas y escuchó con atención el detalle de este problema. Resulta incomprensible que, un año más tarde, el propio Gobierno responda oficialmente negando la existencia de esta situación, cuando las trabas y sobrecostes siguen lastrando la proyección cultural de Canarias y el acceso de su ciudadanía a la cultura», explica la MSACC.

Soluciones

La solución pasaría por poner en marcha medidas específicas para el sector que reconozcan el traslado de obras de arte como operaciones culturales y no meramente comerciales. La MSACC también pide que se supriman o reduzcan «sustancialmente» esas garantías económicas (que funcionan como una suerte de fianza) exigidas en los cuadernos ATA y regímenes de importación temporal y que se cree una ventanilla única que simplifique los trámites aduaneros. «Señor ministro, Canarias no puede seguir sufriendo una doble discriminación: la de la insularidad y la de unas trabas aduaneras y fiscales que nos sitúan en desventaja frente al resto del Estado», concluyen.

Sin presencia en Mondiacult

El próximo lunes día 29 de septiembre arranca la que es la mayor conferencia mundial sobre política cultural: Mondiacult 2025. Un encuentro en el que se debatirá, precisamente, sobre derechos culturales. Desde la Mesa Sectorial de Arte Contemporáneo de Canarias (MSACC) lamentan que, pese a que algunos de los representantes políticos canarios viajarán a este encuentro, no se haya aprovechado este importante foro para que el sector artístico de las Islas pueda exponer el importante problema del transporte. Una ausencia de la que responsabilizan, también, al Ministerio.