Así hablan los canarios: estas son las señas de identidad más comunes

El canario es uno de los acentos más característicos de España. En las Islas Canarias, formadas por ocho islas, no en todas se habla igual, incluso dentro de una misma isla sus habitantes presentan variaciones en su forma de hablar. Así lo ha demostrado Elena Marrero, gestora de patrimonio y filóloga.

El programa Identitaria Canarias está orientado a la reflexión sobre la identidad canaria. Su objetivo es investigar, analizar, difundir y fomentar el concepto de identidad en la sociedad isleña, promover acciones para el reconocimiento de la cultura y el patrimonio, acercar el historial cultural a la ciudadanía.

El plan de acción 2023-2026 desarrolla una serie de actividades impulsadas por el Gobierno de Canarias, mediante la Dirección General de Cultural y Patrimonio Cultural, y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC).

Las aspiraciones

S: al hablar los canarios aspiran la letra s, lo que hace que cuando esta aparece al final de una frase se debilita hasta casi desaparecer, en ocasiones el sonido de la s se omite por completo, dando la impresión de que la palabra se acorta. También puede transformarse en un sonido parecido a la h inglesa.

al hablar los canarios aspiran la letra s, lo que hace que cuando esta aparece al final de una frase se debilita hasta casi desaparecer, en ocasiones el sonido de la s se omite por completo, dando la impresión de que la palabra se acorta. También puede transformarse en un sonido parecido a la h inglesa. J: ocurre lo mismo ocurre con la letra j, mientras que en el del centro o norte de la península marcaría mucho más la j.

ocurre lo mismo ocurre con la letra j, mientras que en el del centro o norte de la península marcaría mucho más la j. H: especialmente al principio de las palabras porque originariamente el latín llevaba una f.

especialmente al principio de las palabras porque originariamente el latín llevaba una f. E adherente: esto ocurre cuando las consonantes t y d se encuentran al final de una palabra y justo antes de una e, lo que ocurre es que la consonante desaparece y la vocal se alarga.

esto ocurre cuando las consonantes t y d se encuentran al final de una palabra y justo antes de una e, lo que ocurre es que la consonante desaparece y la vocal se alarga. Lambdacismo y el ratocismo: significa que los canarios juegan con la posición de la l y de la r, y la ll suena exactamente igual que la y.

Uso de los tiempos verbales

En la península es habitual usar el pretérito perfecto compuesto ("he comido") para acciones pasadas con relevancia en el presente. Sin embargo, en Canarias se sustituye por el pretérito simple ("salí").

Canarismos

Los canarismos son palabras que solo se usan en el archipiélago y no aparecen recogidas en la Real Academia Española. Se dividen en varios grupos:

Términos derivados por prefijos, sufijos o por unión de palabras. Palabras de uso común en España, pero con significados propios en Canarias Vocablos adaptados del portugués por la influencia histórica. Palabras acogidas por las migraciones con América.

Canarias y América

Durante siglos, las islas sirvieron de puente entre América y Europa, lo que explica la similitud entre el acento canario y el de muchos países de Latinoamérica. Este intercambio permitió un intercambio de costumbres y vocabulario.

El acento canario no es solo una forma de hablar, sino una muestra de identidad cultural y motivo de orgullo. Si alguien lo critica recuerda que es un reflejo de la historia y la diversidad en Canarias.