El palmarés del Festival de San Sebastián: de Joachim Lafosse, premio a mejor dirección y guion, a 'Los domingos', Concha de Oro

El director belga Joachim Lafosse ha conseguido la Concha de Plata a mejor dirección y el premio a mejor guion en San Sebastián por 'Six jours ce printemps-là' ('Seis días aquella primavera'), relato de las vacaciones de una madre con sus hijos en un lugar vetado, la mansión de sus exsuegros.

Esta historia del director de 'Un silencio', que compitió en 2023 en San Sebastián, se basa en una vivencia personal de la infancia de Lafosse, y "evoca el horror de quienes nos tenemos que esconder", dijo el belga en su presentación. En el guion le acompañan Chloé Duponchelle y Paul Ismaël.

'Historias del buen valle' de José Luis Guerín Premio Especial del Jurado

'Historias del buen valle', el documental de José Luis Guerín que traza un hermoso retrato humanista del barrio barcelonés de Vallbona, se ha alzado con el Premio Especial del Jurado del Festival de San Sebastián.

El director catalán ha conseguido el mismo galardón que obtuvo hace 25 años con otra película documental, 'En construcción'.

'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, Concha de Oro del 73 Festival de San Sebastián

'Los domingos', la película de Alauda Ruiz de Azúa sobre una joven que comunica a su familia que quiere ser monja de clausura, se ha alzado con la Concha de Oro en el 73 Festival de Cine de San Sebastián.

En este caso el jurado ha coincidido con la crítica y ha decidido reconocer con el premio más importante del Festival el trabajo de Ruiz de Azúa, que se convierte en la segunda directora española en conseguirlo, tras Jaione Camborda en 2023. Desde 2020 la Concha de Oro ha ido a parar a manos de directoras, excepto en 2024, cuando lo ganó Albert Serra.