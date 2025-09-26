Muere la escritora y expolítica canaria Dulce Xerach

La escritora y expolítica canaria Dulce Xerach, colaboradora del suplemento de Cultura de EL DÍA y LA PROVINCIA, ha fallecido este viernes. La mujer del arquitecto Fernando Menis ha sido encontrada sin vida en un hotel de Madrid.

Nacida en Tenerife en 1969, despuntó como una de las escritoras más relevantes de novela negra de Canarias y una voz comprometida con la conservación del patrimonio cultural del Archipiélago.

Licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna, su formación se completa con diversos másteres en gestión de empresas y en patrimonio cultural, así como un doctorado en Arquitectura por la Universidad Europea de Madrid.

Dulce Xerach / E. D.

Gestión cultural y defensa del patrimonio

A lo largo de su carrera, Xerach ha ocupado puestos de responsabilidad en la Administración Pública de Canarias, contribuyendo activamente a la protección y difusión del patrimonio isleño. Como presidenta del Círculo de Bellas Artes de Tenerife y expresidenta durante ocho años de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico de Tenerife, ha impulsado numerosas iniciativas en favor de la cultura local.

Vicepresidenta de la Asociación de Amigos de El Tanque, entidad enfocada en la defensa del patrimonio industrial de la isla de Tenerife, muestra así su interés en la preservación de espacios simbólicos para la sociedad canaria.

La trayectoria de Dulce Xerach refleja un firme compromiso con la cultura y el patrimonio canario, destacando tanto en su faceta literaria como en el ámbito institucional y asociativo. Es un referente en la gestión cultural y una figura activa en la protección del legado histórico de las Islas Canarias.

Habrá ampliación.