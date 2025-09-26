Laura Pausini pone a la venta las entradas de su histórico espectáculo en Canarias

La espera ha terminado: ya se anuncia la venta de entradas para el primer concierto de Laura Pausini en Tenerife. La artista italiana más internacional actuará el domingo 29 de marzo de 2026 en el Estadio Antonio Domínguez de Arona, dentro de su aclamada gira mundial YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027. Será una noche histórica para la isla: la primera vez que Pausini se presente en directo ante el público tinerfeño.

Fechas de venta de entradas

Preventa exclusiva Club de Fans:

Miércoles, 1 de octubre de 2025 – 11:00 h (hora Canarias)

Venta general (entrada abierta a todo el público):

Jueves, 2 de octubre de 2025 – 11:00 h (hora Canarias)

Disponibles en: www.entradas.com

Una noche irrepetible

El concierto en Tenerife reunirá los grandes himnos de la carrera de Pausini junto a las nuevas canciones de su próximo álbum YO CANTO 2, continuación del emblemático Yo Canto (2006).

Con más de 75 millones de discos vendidos, un GRAMMY®, cuatro Latin GRAMMYs y un Globo de Oro, Laura Pausini es la voz italiana más influyente del mundo y una de las artistas más queridas por el público internacional.

Datos del concierto en Tenerife

Lugar: Estadio Antonio Domínguez, Arona (Tenerife)

Fecha: Domingo, 29 de marzo de 2026

El concierto del YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027 en Tenerife está producido por Friends & Partners, con la colaboración de las promotoras locales New Event y Latitud Canarias.