Aguere celebra con arte sus 25 años como ciudad patrimonio

El término «lagunear», usado en Tenerife para referirse a pasear sin rumbo, tertuliar o dejarse llevar por las calles laguneras, es el punto de partida para aplicar nuevos lenguajes y miradas a la evaluación que San Cristóbal de La Laguna está haciendo sobre el impacto que ha supuesto su designación como única ciudad Patrimonio Mundial de Canarias, con motivo del 25 aniversario de esta declaración por la Unesco.

Al análisis social, económico y medioambiental, se suma ahora un recorrido artístico a través del proyecto expositivo Lagunear. Memoria y transformación, una muestra colectiva temporal que, a través del arte, propone una lectura crítica y poética del devenir urbano, social y cultural de la ciudad.

LM Arte Colección, con la colaboración de la Concejalía de Patrimonio Cultural, acogerá esta muestra colectiva única hasta el 4 de diciembre. Es una iniciativa que reúne, en una casa histórica lagunera, obras pictóricas y escultóricas surgidas en la ciudad o vinculadas con ella, explorando cómo la memoria puede representarse o reinterpretarse, y cómo las lagunas del recuerdo ofrecen siempre nuevas lecturas.

Este recorrido se realiza a través de obras de referentes históricos del arte canario, como Óscar Domínguez, Manolo Millares, María Belén Morales, Pedro González, Pepe Abad, Arminda del Castillo y Elena Lecuona, en diálogo con artistas contemporáneos como Marisa Bajo, Martín y Sicilia, Juana Fortuny, Carmen Cólogan o Carlos Rivero, entre otros. La selección incluye piezas inéditas y otras poco conocidas, lo que refuerza el carácter innovador y su atractivo para el público.

Los hermanos González Lorenzo, gerentes del centro, destacaron cómo la sede de LM Arte Colección, ubicada en una casa tradicional lagunera de la calle Obispo Rey Redondo (que, en la ciudad, todos siguen llamando calle La Carrera), «se convierte en un dispositivo curatorial que potencia el discurso de la exposición, donde la arquitectura doméstica, con sus resonancias históricas, se integra en la narrativa museográfica como parte del relato de ciudad».

«Esta muestra nace del deseo de compartir con la ciudadanía un relato visual que nos pertenece a todos. El arte aquí no ilustra, sino que interpela, transforma y construye comunidad. La selección de obras y el diseño expositivo han sido pensados para generar un diálogo entre el espacio, el tiempo y la mirada del espectador», añadieron. La muestra, comisariada por Eliseo G. Izquierdo, se articula en torno a ese concepto de «pasear sin rumbo por la ciudad, como metáfora de la deriva, la memoria y la transformación. Lagunear es una experiencia estética y emocional, que no busca respuestas, sino abrir preguntas».