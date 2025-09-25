La violinista Leticia Moreno estrena una obra en Tenerife: «No hay reto más grande que formar parte del proceso de creación»

La Sinfónica de Tenerife ofrece este viernes [26 de septiembre], a las 19:30 horas en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife, un programa con sello visionario, en línea con el lema de su temporada actual. Bajo la batuta de Pablo González, director principal invitado de la orquesta, el concierto contará con la participación de la violinista Leticia Moreno como solista invitada. En la primera parte se estrenará en España Aurora, concierto para violín y orquesta del compositor peruano Jimmy López Bellido; la segunda parte estará dedicada a la Sinfonía fantástica de Hector Berlioz.

No es la primera vez que se sube a un escenario con la Orquesta Sinfónica de Tenerife...

He estado varias veces en la Isla, felizmente. Me encanta esta orquesta. Hemos trabajado mucho juntos a lo largo de los años. La primera vez que vine, creo, fue hace más de 20 años, yo era muy jovencita. Después de eso he regresado varias veces y siempre ha sido con un repertorio bastante variado y poco habitual. En el concierto extraordinario que hice en Navidad, por ejemplo, toqué una obra de Los Beatles, por ejemplo.

En esta ocasión llega con un estreno muy especial, ¿cierto?

Cierto, es el estreno de Aurora en España. Es una creación de la que yo soy la dedicataria. El autor es Jimmy López Bellido, el compositor peruano, casualmente mi padre también es peruano. Una curiosidad es que la grabación de esta pieza fue nominada a los Grammy.

Imagino que la ha interpretado ya en numerosas ocasiones, pero siempre fuera de España...

Sí, afortunadamente la estamos interpretando regularmente por todo el mundo desde 2019, que fue su estreno. La verdad que esto ya de por sí es un hecho inusual porque las composiciones que se crean hoy en día , al menos no todas, no suelen llegar a formar parte del repertorio habitual ni a programarse tan seguido como se está programando Aurora. Esto ya de por sí me parece todo un hito.

Háblenos de ella.

Es una obra que recorre y explora toda la infinidad de imposibilidades del instrumento del violín.

¿Imposibilidades?

Imposibilidades, sí. El compositor amplía las posibilidades del instrumento de una manera que yo nunca había visto antes. Tanto técnicamente como musical y acústicamente. Realmente expande el espectro del instrumento. Está inspirado en el fenómeno atmosférico las auroras, en los diferentes tipos que hay. Algunas se presentan en la Tierra y otras se presencian en otros planetas. Concretamente, la obra está inspirada en el fenómeno atmosférico que él mismo pudo presenciar en Finlandia, cuando estudiaba allí.

Viajemos un poco hacia atrás en el tiempo al momento en el que le presentaron por primera vez la partitura dedicada.

La suerte fue que es fruto de un encargo de un colega mutuo, de Jimmy y mío, el colombiano Andrés Orozco Estrada. En aquel momento, él estaba al frente de la Houston Symphony en Estados Unidos. Nos hizo colaborar en esto adelantándose, por cierto, al deseo que ya teníamos ambos. No nos habíamos conocido todavía en persona pero queríamos embarcarnos en una colaboración. Este amigo, que nos conoce bien a los dos artísticamente, nos propuso esta aventura. Unos meses después, Jimmy vino a España y leímos juntos la obra, trabajamos sobre ella y ampliamos sus posibilidades. No hay reto más artísticamente más alto que ser parte del proceso de creación y poder ser una inspiración directa y en persona para el compositor.

¿Hasta ahora ha sido usted siempre la solista de esta pieza o ha ‘permitido’ que otros la toquen?

Han pasado muchos años y ahora se trata de que quien quiera afrontar este reto pueda enriquecerse de esta experiencia artística que es realmente es única, pues que lo puede hacer, claro.

¿Cómo animaría al público a que asista hoy al concierto de la Sinfónica? A veces hay cierto reparo con las obras contemporáneas.

Aurora tiene un lenguaje tan directo, tan claro y tan atractivo que aseguro que lo van a pasar muy bien escuchándola. Yo soy partidaria y muy defensora de continuar siendo parte del eslabón de la creación artística. De hecho, puede que la mitad de mi repertorio habitual sobre los escenarios es contemporáneo y por suerte son obras todas muy atractivas y muy espectaculares. Y yo creo que a veces el público se puede sentir incluso más conectado con una realidad artística más de acuerdo a su realidad actual. Todos debemos disfrutar de ese momento único que vivimos cada día con nuevas creaciones.