La ULL rinde homenaje al legado de Sánchez Robayna

«La misión de la universidad es generar conocimiento, pero también preservar la memoria, y creo que eso es lo que hemos conseguido hoy aquí, con esta exposición». Con estas palabras resumía ayer el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, el espíritu con de la gran exposición que repasa los 55 años de carrera literaria, crítica y académica de Andrés Sánchez Robayna, que fue inaugurada en la Biblioteca General y de Humanidades y permanecerá abierta hasta el 30 de octubre.

Gracias a que el propio Sánchez Robayna legó a Universidad de La Laguna (ULL) su fondo bibliográfico personal, a la inestimable ayuda de su familia y al trabajo del personal del Servicio de Biblioteca, esta exposición muestra todos los ejemplares de las obras escritas por el autor, desde Día del Aire, su primer poemario publicado en 1970, cuando aún tenía 18 años, hasta la recopilación de la obra poética de Alonso Quesada editada este mismo año y que fue su último libro publicado en vida. Todo ello contextualizado por varios paneles explicativos centrados en todas sus vertientes intelectuales (poesía, ensayo, crítica, diarios, edición y traducción) e imágenes tomadas de su álbum familiar.

Para el rector, contar con una exposición tan completa y ambiciosa es un ejemplo «de la riqueza de la universidad pública», pues permite el raro privilegio de mostrar la obra integral de toda una vida en su conjunto. García también apreció que este acto inaugural supuso un ejemplo claro de que Sánchez Robayna fue un auténtico maestro, pues en la sala estaba abarrotada por varios de sus ex alumnos, muchos de ellos y ellas ahora también docentes, que se acercaron al recinto universitario para reconocer la valía de su quien fuera su mentor.

El profesor de Departamento de Filología Española Carlos Brito Díaz es uno de los comisarios de esta muestra -junto a Fátima Sainz Sainz y Alejandro Rodríguez-Refojo, ambos de la biblioteca universitaria-, y participó en la inauguración recordando que el ánimo de la exposición nunca fue fúnebre porque, de hecho, comenzó a trabajarse en ella con la colaboración del propio Sánchez Robayna, hasta que su repentino fallecimiento el pasado 11 de marzo trastocó el espíritu de la muestra. Brito recordó que este mismo año el escritor y filólogo recibió a título póstumo la Medalla de Oro de Canarias, un honor que, si bien es merecido, llegó tarde y acaso sea ejemplo de que el autor no tuvo en las islas el reconocimiento que mereció.

Brito desgranó la trayectoria de Sánchez Robayna, quien además de ser uno de los poetas españoles contemporáneos más relevantes, fue un crítico y un traductor muy preciso, tal y como lo atestigua el hecho de que recibió los premios nacionales en ambas modalidades. Sobre su labor como editor, dijo que su revista Sintaxis fue, probablemente, «el suceso editorial más importante en Canarias desde Gaceta del Arte».