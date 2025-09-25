Tenerife Cook Music Fest vuelve en 2026: conoce la fecha y apúntate a la preventa de entradas

Después del rotundo éxito de la edición de 2025, en la que más de 60.000 personas disfrutaron de un cartel inigualable, el Tenerife Cook Music Fest confirma sus fechas para 2026: los próximos 16, 17 y 18 de julio.

El evento, que en esta ocasión celebra su 5º aniversario, prepara una edición única repleta de sorpresas, novedades y experiencias diseñadas para marcar un antes y un después en la historia del festival.

Consolidado como uno de los encuentros culturales más importantes de Canarias y con una proyección internacional cada vez mayor, el Cook volverá a ofrecer una programación diversa en la que convivirán el pop, los ritmos latinos y los sonidos urbanos, reforzando su esencia multicultural y festiva.

En 2025, el festival contó con artistas de talla mundial como Jennifer Lopez, Gloria Estefan, Beele, Sebastián Yatra, Juan Magán, La India y Olga Tañón, entre otros, lo que reafirmó su papel como referente musical en Europa.

Registro abierto para la preventa

El Tenerife Cook Music Fest ha puesto en marcha su preventa exclusiva, que incluye 5.000 entradas con un 50% de descuento. Esta oferta solo estará disponible para quienes se registren hasta el 30 de septiembre.

Tenerife Cook Music Fest 2025. / Andrés Gutiérrez

Cada persona registrada recibirá un código único, indispensable para acceder a la compra, que deberá realizarse con el mismo correo utilizado en el registro. Habrá disponibles abonos de dos y tres días en diferentes categorías (General, Front Stage, VIP, VIP Sofá y Exclusive). Todas las entradas incluyen una caja sorpresa con merchandising oficial, y en el caso de las modalidades VIP Sofá y Exclusive, se añade además el envío gratuito de la pulsera a domicilio.

Entradas a la venta

A partir del 2 de octubre, las entradas estarán disponibles en la web oficial: www.cookmusicfest.es.

El festival cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Turismo de Tenerife, Islas Canarias – Latitud de Vida y el Gobierno de Canarias, reafirmando así su posición como uno de los eventos culturales más destacados del Archipiélago.