DiCaprio comparte semana de estrenos con una ficción sobre la homosexualidad en la vejez

Septiembre termina por todo lo alto con un estreno del gigante de Hollywood, 'Una batalla tras otra', posible candidata a varias estatuillas en los próximos Oscar, y otras producciones nacionales como la reivindicativa 'Maspalomas', que utiliza la ficción para abrir un debate en torno al sexo y la homosexualidad en la tercera edad.

'Una batalla tras otra'

Cualquier trabajo del director Paul Thomas Anderson ('Magnolia', 'Licorice Pizza') es motivo de celebración, sin embargo, 'Una batalla tras otra' ha generado incluso mayor expectación al contar con Leonardo DiCaprio como protagonista. El resto del elenco no decepciona con los también legendarios Benicio del Toro y Sean Penn en esta cinta de acción que, según la rumorología, huele a victoria de Oscar en las categoría de Mejor Actor o Mejor Película.

La adaptación de la novela 'Vineland' de Thomas Pynchon sigue a Bob Ferguson, interpretado por DiCaprio, un exrevolucionario paranoico que reúne a su antigua camaradería para salvar a su hija de unos enemigos del pasado.

'Maspalomas'

Tras haber firmado títulos como 'Handia' (2017) o 'La trinchera infinita' (2019), José Mari Goenaga y Aitor Arregi vuelven con la emotiva 'Maspalomas', que habla sobre la sexualidad en la tercera edad a partir de la historia de Vicente (José Ramón Soroiz), un hombre de 76 años que vive a sus anchas en el pueblo costero y aperturista que da título a la obra.

Tras un accidente, el protagonista se verá obligado a ingresar en una residencia de San Sebastián donde tendrá que reencontrase con su olvidada hija y una realidad hostil soterrada.

'Ya no quedan junglas',

Más cine hispano esta semana con 'Ya no quedan junglas', la adaptación de la novela de Carlos Augusto Casas dirigida por el debutante mexicano Gabriel Beristáin.

Otro thriller de acción que sorprende por su elenco internacional y temática de marines con el estadounidense Ron Perlman, figura central, y los españoles Megan Montaner, Hovik Keuchkerian y Karra Elejalde.

'Strangers: Capítulo 2'

Lionsgate continúa su plan de estrenar tres cintas en un año para completar una saga terrorífica.

Así, le toca el turno a 'Strangers 2', dirigida por Renny Harlin ('Máximo riesgo', 'Deep Blue Sea'), una segunda parte cuya estética recuerda a las nostálgicas películas de los 2000 con persecuciones enmascaradas y asesinatos sangrientos en este 'reboot' (reinicio) de 'Los extraños' (2008) protagonizado por Madelaine Petsch.

'La astronauta', terror extraterrestre

Los escalofríos de 'La astronauta' provienen de una fuente extraterrestre en este largometraje de la debutante Jess Varley.

En la película fusiona la ciencia ficción y el terror psicológico para contar el regreso, en extrañas circunstancias, de una misión espacial y la posterior cuarentena de Sam Walker (Kate Mara).

'El vengador tóxico', el 'remake' de un héroe desagradable

Además, los fanáticos de los visuales desagradables quedarán satisfechos con el estreno de 'El vengador tóxico'.

El 'remake' (adaptación) de la obra original de 1984 que catapulta a Peter Dinklage, conocido por haber interpretado a Tyrion en 'Juego de Tronos', quien ahora se pone en la piel de conserje que sobrevive y muta tras un contratiempo tóxico.

'Los lazos que nos unen': un viaje emocional

Más agradable es la nueva película de Carine Tardieu ('Los jóvenes amantes', 'Sácame de dudas') que, inspirada en la novela 'La intimidad' de Alice Ferney, explora las emociones humanas a partir del viaje personal de una librera (Valeria Bruni Tedeschi).

La protagonista, sin quererlo, se implica con la familia de su joven vecino (Pio Marmaï).

'Sigue volando': combatir el duelo desde la sociedad japonesa

Después de la repentina muerte de su amante, Watako (Mugi Kadowaki) vuelve a su vida de casada guardándose para sí su pasado de infidelidad en 'Sigue volando'.

Takuya Kato se estrena en esta drama con el propósito de retratar la perspectiva japonesa sobre el duelo.

'Chica quinqui'

El fallecimiento de un padre también actúa como telón de fondo en la nueva película de la principiante Alicia Bel.

'Chica quinqui', un relato sobre el 'bullying' y las familias desestructuradas que empatiza con los adolescentes conflictivos.

'El tesoro de Barracuda': aventuras infantiles en mar abierto

Dirigida por Adriá García ('Nocturna'), 'El tesoro de Barracuda' es un claro ejemplo de que las películas de niños no solo son para el verano.

Las aventuras de Chispas se estrenan en septiembre con unos gráficos sencillos y amables que cuentan cómo los marineros más temidos también pueden ser socorridos por una niña inteligente.

'Un barco en el jardín'

Animada e igualmente entrañable es 'Una barco en el jardín', de Jean-François Laguionie ('El lienzo', 'El castillo de los monos').

UAna película ambientada que utiliza como eje argumental la construcción de un pequeño velero en un jardín para contar el paso de la niñez a la edad adulta de un joven en la Francia de la posguerra.

'Sketch'

El caos se desata en 'Sketch, cuidado con lo que dibujas' cuando los bocetos de Amber empiezan a cobrar vida en esta obra juvenil.

La película está dirigida por la estadounidense Seth Worley ('Real Gone', 'Plot Device').