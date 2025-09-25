Alejandro Sanz actuará el próximo año en Canarias

El Granca Live Fest 2026 arranca su quinta edición con un anuncio legendario: Alejandro Sanz será el primer gran artista confirmado del cartel. Una apertura de lujo para el mayor festival de música de Canarias, que se consolida como referencia indiscutible en la agenda cultural del Archipiélago y como uno de los festivales más potentes de España.

Con más de 25 millones de discos vendidos en todo el mundo, 22 Latin GRAMMYs y 4 GRAMMYs, Alejandro Sanz es el artista español más premiado de la historia. Sus himnos —Corazón Partío, Amiga mía o El Alma al Aire— han marcado generaciones y su nueva etapa artística lo muestra más libre, creativo y vigente que nunca.

El sábado 4 de julio de 2026, Alejandro Sanz regresará a Gran Canaria tras una década sin actuar en la Isla, ofreciendo un concierto irrepetible en el Estadio de Gran Canaria, el escenario de mayor capacidad y proyección del Archipiélago. Su regreso se enmarca dentro de su gira mundial «¿Y Ahora Qué?», tras arrasar en México y Latinoamérica con un éxito rotundo de ventas y con nominaciones a los Latin Grammy 2025 por su último trabajo.

En esta nueva gira, Sanz fusiona sus clásicos de siempre con lo más reciente de su repertorio, incluyendo canciones de su álbum ¿Y Ahora Qué?, que supera los 120 millones de streams globales e incluye colaboraciones con artistas como Shakira, Rels B, Grupo Frontera y Carín León. Una oportunidad única para disfrutar de la evolución artística de un icono que continúa batiendo récords a nivel internacional.

Una quinta edición de récord

Desde su nacimiento en 2019, el Granca Live Fest se ha consolidado como el festival de música más importante de Canarias, atrayendo cada año a decenas de miles de asistentes y posicionando al Archipiélago a la altura de los grandes festivales internacionales. Cada edición refuerza su proyección y lo confirma como una cita imprescindible para artistas de primer nivel y público de todo el mundo.

En 2026, el festival celebra su quinto aniversario con la ambición de firmar su edición más grande hasta la fecha.

Granca Live Fest 2026, donde la emoción, la música y la historia se vivirán en directo

Fechas: 2, 3 y 4 de julio

2, 3 y 4 de julio Lugar: Estadio de Gran Canaria

Estadio de Gran Canaria Primer artista confirmado: Alejandro Sanz (sábado 4 de julio)

Alejandro Sanz (sábado 4 de julio)

