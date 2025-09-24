Taller de clown con Anatoli Akerman en La Granja

El Festival Internacional Clownbaret (FIC) de este 2025 programará un taller de clown de Anatoli Akerman en el Espacio La Granja. La cita con uno de los mejores payasos del mundo será el 6, 7 y 8 de octubre de 17:00 a 21:00 horas previa inscripción en tickety.es.

Anatoli Akerman estará también en el teatro del Espacio La Granja con su espectáculo Kuku el 4 de octubre a las 20:00 horas y podrá disfrutarse además en el Teatro Cine Los Realejos, el 11 de octubre a las 20:00 horas. El resto de las funciones de teatro están ya a la venta en la misma plataforma. Este taller de clown está diseñado para ofrecer una comprensión fundamental y práctica de esta disciplina artística.

El programa se centra en el desarrollo de habilidades clave para la interpretación y creación de personajes, fomentando la capacidad de reírse de uno mismo y explorar el lado lúdico de la personalidad.

Las sesiones del taller están estructuradas para optimizar el aprendizaje y la experimentación. Se iniciará con juegos y ejercicios de calentamiento enfocados en la liberación corporal y mental, facilitando una mayor receptividad y conexión entre los participantes, aspectos esenciales para el desarrollo del clown.

Posteriormente, se llevarán a cabo diversas improvisaciones, permitiendo a cada individuo explorar la construcción de su propio personaje clown. Paralelamente, se impartirán los conocimientos necesarios sobre el lenguaje y las convenciones del clown tradicional, proporcionando una base sólida para la aplicación práctica de las técnicas aprendidas y el desarrollo de una expresión artística auténtica.

La decimonovena edición del FIC cuenta, entre otros muchos, con el patrocinio de Promotur Turismo Canarias y la dirección general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, del Cabildo Insular de Tenerife, del Organismo Autónomo de Cultura de Santa Cruz de Tenerife, Costa Adeje y del Ministerio de Cultura. n