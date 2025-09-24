La Sinfónica estrena ‘Aurora’ con Leticia Moreno y Pablo González

La Sinfónica de Tenerife ofrece este viernes, día 26 de septiembre, a las 19:30 horas en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife, un programa con sello visionario, en línea con el lema de su temporada actual. Bajo la batuta de Pablo González, director principal invitado de la orquesta, el concierto contará con la participación de la violinista Leticia Moreno como solista invitada. En la primera parte se estrenará en España Aurora, concierto para violín y orquesta del compositor peruano Jimmy López Bellido; la segunda parte estará dedicada a la Sinfonía fantástica de Hector Berlioz.

«Es muy emocionante presentar el estreno en España de Aurora con una solista del nivel de Leticia Moreno, a quien está dedicada esta magnífica obra inspirada en las auroras boreales que López Bellido contempló durante sus años en Finlandia», explica Pablo González. «La obra despliega un lenguaje brillante, lleno de energía, de tremenda fuerza rítmica, y de bellas combinaciones tímbricas que nos harán vislumbrar exóticos paisajes musicales», añade el director asturiano.

Sobre la Sinfonía fantástica, González destaca que «es una de las partituras más revolucionarias de la historia de la música. Obra visionaria y profundamente personal, Berlioz lleva aquí la subjetividad y la expresividad a un punto de no retorno: un viaje sonoro donde los sentimientos se exacerban hasta lo delirante, con una orquestación deslumbrante que abre de par en par las puertas del Romanticismo más radical». Aurora y la Fantástica, separadas por casi dos siglos, comparten una misma osadía artística y una visión transformadora. Ambas piezas abren un diálogo vibrante entre el presente y el pasado de la composición musical, reafirmando la apuesta de la Sinfónica de Tenerife por un repertorio ambicioso, actual y emocionalmente resonante.

La violinista Leticia Moreno actúa habitualmente con las mejores orquestas del mundo bajo la dirección de figuras como Dudamel, Mehta o Temirkanov.