La canaria ‘La Lucha’ compite por el 9º Premio Dunia Ayaso

La película canaria La lucha, dirigida por José A. Alayón y producida por El Viaje Films, compite como finalista en la novena edición de los Premios Dunia Ayaso 2025, que reconoce el título del último año que mejor refleje la mirada de género. Así lo anunciaron ayer la Fundación SGAE y el 73º Festival de San Sebastián, que también han nominado a los títulos Los Tortuga de Belén Funes, Mi amiga Eva de Cesc Gay, La terra negra de Alberto Morais, Romería de Carla Simón y Nosotros de Helena Taberna.

El fallo del galardón se dará a conocer el viernes 26 de septiembre a las 16.00 horas (en Canarias) en el Club de Prensa del Kursaal, sede oficial de Zinemaldia 2025 en San Sebastián.

De las seis películas escogidas, cinco han sido seleccionadas por el Festival de San Sebastián para su sección no competitiva Made in Spain, con la que colabora la Fundación SGAE, mientras que La lucha de José Alayón compite en la sección Nuevos Directores, en la que opta al Premio Kutxabank-New Directors y al Premio de la Juventud.

Además, la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, llevó el pasado fin de semana una muestra de la lucha canaria hasta el corazón de la emblemática cita cinematográfica con una exhibición en la playa de Zurriola, situada junto al Kursaal, sede del festival, que sirvió para mostrar al público uno de los deportes tradicionales más emblemáticos del Archipiélago.

En cuanto a este nuevo reconocimiento para el filme de Alayón, el propio galardón guarda una íntima relación con Canarias, ya que su nombre rinde homenaje a la cineasta grancanaria Dunia Ayaso, fallecida en 2014 y símbolo del cine con perspectiva feminista. El premio está dotado con 5.000 euros.

Con este premio, la Fundación SGAE y Zinemaldia reconocen a la directora o director del largometraje de reciente producción que mejor muestre la perspectiva de género, junto a su valor cinematográfico, a través de personajes femeninos con un papel protagonista en la historia o que retraten la situación de la mujer en la sociedad. Cintas que trasciendan los estereotipos y lugares comunes que con tanta frecuencia falsean la realidad de las mujeres, sus posibilidades y su memoria histórica.

Un jurado presidido por la ganadora del año pasado, Celia Rico Clavellino, por su película Los pequeños amores, y formado por la cineasta y productora Laura Hojman López y la programadora y crítica Paz Piñar Llamas, será el encargado de seleccionar a la directora o director vencedor de esta novena edición.

Anteriores ganadoras

En años anteriores resultaron premiadas Carla Simón (2017) por Verano 1993, Arantxa Echevarría (2018) por Carmen y Lola, Belén Funes (2019) por La hija de un ladrón, Pilar Palomero (2020) por Las niñas, Ainhoa Rodríguez (2021) por Destello Bravío, Rocío Mesa (2022) por Secaderos, Elena Martín Gimeno (2023) por Creatura y Celia Rico Clavellino (2024) por Los pequeños amores.