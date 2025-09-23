Eva Fernández, la artista tinerfeña que marcó un antes y un después en su época

A lo largo de la historia, muchos artistas han dejado huella en el mundo del arte, aunque los nombres más reconocidos han sido de hombres. Sin embargo, la pintora tinerfeña Eva Fernández consiguió hacerse un hueco entre ellos y deslumbrar con sus obras.

Pionera

Nacida en La Orotava en 1911, Eva Fernández fue una de las primeras mujeres en exponer su obra en exposiciones individuales y colectivas en Canarias. Este hecho la convirtió en pionera y en una figura clave en la historia del arte en las islas.

Su primera exposición individual tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes de Tenerife en 1930, cuando apenas tenía 18 años, donde presentó 35 acuarelas y óleos. En 1932, realizó su última presentación antes de casarse con el médico Diego Guigou, con quien tuvo cinco hijos. En sus primeros años, celebro sus tres exposiciones se llevaron a cabo en el Círculo de Bellas Artes de Tenerife, siendo discípula de Francisco Bonnin.

Pese al parón tras su matrimonio, regreso a la pintura 10 años más tarde y continuó exhibiendo juntos a artistas de renombre hasta 2005, año de su fallecimiento a los 95 años.

Proyección internacional

Más tarde, sus obras no solo se expondrían en su tierra, sino que llegarían a Madrid, Barcelona, París y Nueva York. También, formó parte del grupo vanguardista de mujeres "Nuestro Arte" con quien organizó una exposición específica.

Biblioteca de artistas

La Biblioteca de Artistas de Canarias (BAC) ha reconocido reconoció la intensa trayectoria artística de Eva Fernández. No obstante, su legado, al igual que el de otras artistas, no ha sido recogida con tanta claridad en los libros de arte como la de los varones artistas.

La mayor parte de datos sobre su vida y obras se recogen en catálogos y artículos de prensa de la época donde la describían como "la personalidad femenina más relevante de nuestra pintura".