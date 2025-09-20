Santi Balmes, vocalista de Love of Lesbian: «Es un truco de magia que las letras calen tan lejos»

¿Con qué propuesta llegan a La Laguna para encabezar la segunda edición del Festival Siroco que se celebra hoy?

Creo que venimos con la maquinaria musical y visual perfectamente engrasada. Si alguien viene como seguidor del último disco, le gustará nuestra propuesta. Pero si viene como seguidor de la trayectoria de la banda, también.

¿De dónde surge la necesidad de celebrar tanto y en voz tan alta con su último trabajo discográfico, Ejército de salvación?

Supongo que cuando vas haciéndote mayor las ganas de celebrar se viven, no de una manera cuantitativa, sino valorando cada concierto y disco que hacemos.

Precisamente, Ejército de salvación también es un alegato a la amistad. Tras 25 años de carrera, ¿son más los recuerdos buenos que los malos?

Obviamente los buenos. Sería muy triste seguir en este proyecto únicamente por razones económicas. Podemos no estar de acuerdo en algo, incluso discutir entre nosotros, pero al subir al escenario todos los miembros de la banda seguimos sintiendo una catarsis curativa.

A lo largo de estos años han realizado grandes colaboraciones con compañeros de profesión. ¿Les queda alguna pendiente?

Aún nos quedan muchas pendientes. Pero creo que decir sus nombres sería destruirlo. Llámame supersticioso.

Dicen que este disco es un fin de ciclo. ¿Qué es lo que le espera a Love of Lesbian tras esta gira de presentación de su décimo disco?

Supongo que lo que nos toca ahora es cambiar de marcha la nave. Buscaremos una velocidad que se adapte mejor a nuestras actuales ambiciones, a nuestra edad, y a las ganas que tenemos también de tumbarnos en el sofá de casa.

En la actualidad, todo parece ir a golpe de single pero ustedes siempre han apostado por ofrecer a sus seguidores discos completos. ¿Se han planteado cambiar esa forma de presentar su música por esa moda?

Sí, es obvio que es una manera igual de válida que presentar los discos. Tampoco debemos sobrevalorar los discos, que han generado infinidad de canciones de relleno. Otra cosa es que nos sintamos cómodos sacando únicamente una canción al año, y ya ni te cuento hacer una gira. Pero nunca se sabe, igual las ganas de quedarnos tumbados en el sofá acaban ganando la partida por paliza.

Llegan a Tenerife en mitad de una gira por toda España. ¿Qué supone para Love of Lesbian el directo?

El directo para nosotros lo supone todo. Ahí es donde la canción cobra tridimensionalidad. Allí es cuando te cercioras que sí, efectivamente, ha habido antenas receptoras que han llevado a sus vidas nuestras canciones. Y entonces es cuando surge la catarsis. En esa coralidad.

Además, están a punto de comenzar una gira por Latinoamérica. ¿Qué implica para ustedes volver allí con su música?

Esos viajes son para nosotros muy enriquecedores. Alucinas cuando escuchas las canciones con otros acentos. Te preguntas cómo es posible que algunas letras hayan calado tan lejos de su punto de origen. Se trata de otra catarsis. Un como un truco de magia.

Hace unos meses celebraban un nuevo cumpleaños de 1999. ¿Qué significó para Love of Lesbian aquel disco?

1999 lo supuso todo para nosotros. Supongo que fue el año que lo ganamos todo, la Champions, la Liga y el Mundial. Fue un momento muy inspirado, no en el sentido estrictamente compositivo, sino en algo más difícil aún. Fuimos capaces sin pensarlo de tocar la tecla, hacer ese disco que alguien tenía que hacer. Y dio la casualidad de que lo hicimos nosotros.