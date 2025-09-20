La polarización en democracia

Nils C. Kumkar es sociólogo y trabaja en el Centro de Investigación SOCIUM de Bremen. Su investigación se centra en la desigualdad social y la protesta política. Su libro Polarización. Sobre el orden de la política fue publicado recientemente por Suhrkamp, y acaba de ser entrevistado en el último número de la revista alemana Philosophie.

Kumkar explica que la investigación empírica no confirma la fuerte polarización percibida en la población, ya que las personas se centran en comportamientos de comunicación, y no solo en opiniones políticas. Señala que la polarización es necesaria y potencialmente constructiva para la democracia, funcionando como una estrategia de movilización política. El sociólogo detalla cómo la AfD capitaliza la polarización ocupando el «polo negativo» y cómo las estrategias para combatirla no la han debilitado. Kumkar concluye que la polarización es una estructura mediática que despolitiza conflictos y sugiere la necesidad de un actor de oposición para generar progreso social.

Nils C. Kumkar ha puesto el dedo en la llaga: la democracia necesita un mínimo de polarización para funcionar, como el corazón necesita sístole y diástole. Sin ese latido, se apaga la sangre cívica; y al contrario, con exceso, aparece la taquicardia institucional. Su tesis tiene una clave, la polarización que vivimos no es sólo de opiniones (lo que la gente piensa), sino de percepciones comunicativas (lo que creemos que el otro hace al hablar).

Europa y EE. UU. atraviesan una recomposición de flujos y edades, un descenso relativo de natalidad local, redistribución de llegadas y realineamientos territoriales. En la UE, las solicitudes de asilo retrocedieron en 2024, pero se reconcentraron por países y nacionalidades, reactivando percepciones de sobrecarga local; España, por ejemplo, ha pasado a ser destino principal por el peso de llegadas norsaharianas, subsaharianas y venezolanas, mientras Alemania reduce volumen tras años de absorber más que nadie. Es menos un tsunami y más un cambio de corrientes que golpea puertos distintos en momentos distintos.

A escala planetaria, el tablero se mueve por cuatro fuerzas: crecimiento desigual, envejecimiento, urbanización y migración internacional. África, Asia del Sur y el corredor indo-pacífico concentran juventud y presión migratoria potencial; Europa y América del Norte concentran envejecimiento y demanda selectiva de mano de obra. La fricción nace cuando necesidad económica y ansiedad identitaria se cruzan en la misma frontera.

Las incomodidades aparecen como micro-conflictos cotidianos (escuela, vecindad, servicios públicos) que, amplificados mediáticamente, se narran como prueba de ruptura sistémica. Cuando los flujos migratorios proceden de tradiciones con jerarquías más fuertes entre lo sagrado y lo profano (por ejemplo, islam en diversas variantes, hinduismo con sus marcos rituales, cristianismos no europeos con éticas comunales), el encuentro con el secularismo occidental no se resuelve sólo con derechos y procedimientos. La polarización crece cuando una parte siente que su cosmovisión es tolerada pero no respetada, y la política, al administrar estos límites de lo negociable, se vuelve teatro de ultimátums.

Un termómetro cualitativo que no mida escaños, sino atmósferas, sería como lo que sigue. Si sucede un 20-30 % de polarización (funcional): diferencia intensa con reconocimiento recíproco, y la discrepancia moviliza y clarifica, o sea, aquí la democracia respira. Si sucede un 40-55 % de polarización (congestiva): la conversación se llena de marcadores morales; los algoritmos y los talk-shows maximizan agravios, pero aún hay instituciones que amortiguan. Si la polarización se eleva a un 60-70 % (disocial): se naturaliza la impugnación del árbitro (tribunales, prensa, universidad); cada bando vive en su ecología de hechos, por ejemplo, en EEUU, ocho de cada diez adultos ya creen que los votantes de ambos partidos no comparten ni siquiera los datos básicos. Finalmente, si se sucede un 80 % o más de polarización (nihilista): la identidad vale más que cualquier resultado; surge la oposición permanente incluso desde el gobierno, y la política se vuelve metapolítica del agravio, y en este caso Kumkar la describe con nitidez como un polo negativo que parasita todo el discurso.

Incluir no es asimilar, pues la inclusión política exige lealtad a las reglas del juego, y la asimilación cultural siempre pretende uniformidad de hábitos. Cuando la política promete lo segundo y sólo puede garantizar lo primero, nace el resentimiento en ambos lados. Se precisa de una pedagogía del desacuerdo que obligue a escuchar al antagonista en su mejor argumento.

Kumkar sugiere una posibilidad, la de disputar de verdad los conflictos sustantivos (trabajo, vivienda, escuela, control de fronteras, vías de regularización) sin entregar todo a la metapolítica del agravio. Cuando la conversación se centra en quién divide, ya hemos perdido, pues la polarización se vuelve finalidad. La democracia, en cambio, vive cuando los bandos se necesitan para delimitarse y se obligan a ofrecer soluciones verificables.

Hay un rango en el que la polarización funciona como oxígeno y otro en el que se vuelve humo. Demografía, religión y cultura seguirán tensando los márgenes. El día en que dejemos de discutir lo real para discutir sólo que discutimos, la democracia habrá empezado a asfixiarse.