Si las piedras hablaran, en Canarias, gritarían

Sí, si nuestras piedras históricas hablaran pedirían socorro y nos dirían que la arquitectura con valores culturales y la arqueología son asuntos urgentes. En Canarias no llegan los fondos del 2% cultural a tiempo ninguna anualidad, ni aparecen debidamente reflejados los fondos indispensables en los presupuestos insulares, cuando todos sabemos que es obligatoria la inversión en la conservación de esos valores culturales si queremos protegerles no solo con su protección legal sino con su reconversión y puesta en valor.

Sin embargo, en otros lugares, hay ejemplos son un modelo a seguir. Los suelo denominar lugares que no se construyen sino que se descubren siguiendo el pensamiento crítico del maestro y crítico de arquitectura Luis Fernández-Galiano. Esos lugares es como si la tierra los hubiera guardado para el momento justo, como si esperaran a que alguien los escuchara.

Y qué mejor ejemplo que la última obra de Snøhetta, que es un estudio de arquitectura que cada día respeto más. Hablo de Lascaux IV, en Montignac, Francia, que realmente aunque es pura buena arquitectura no es un edificio sino más bien una grieta en el tiempo. Una puerta hacia lo que fuimos cuando aún no sabíamos que éramos humanos.

El nuevo Centro Internacional de arte parietal no imita la cueva original: la invoca. Como un conjuro de arquitectura y tecnología, sus autores —Snøhetta, SRA Architectes y el escenógrafo Casson Mann— han tejido una experiencia que no se recorre, se vive. El visitante no entra: desciende. Como los cuatro adolescentes que en 1940 se toparon con el santuario oculto, uno se adentra en la penumbra con el corazón latiendo en las sienes.

Todo comienza con el brillante uso de la luz. Un vestíbulo blanco, casi clínico, donde el tiempo parece suspendido. Luego, el ascenso al mirador: el valle del Vézère se despliega como un tapiz bordado por siglos de bosque y luego agricultura. Pero el verdadero viaje está más abajo. Una pendiente suave, casi ritual, conduce al umbral de la cueva facsímil. Allí, la arquitectura se calla. Y la piedra empieza a hablar.

Dentro la temperatura baja y las luces comienzan a parpadear. Y en las paredes, las figuras: bisontes, ciervos, caballos, manos. Son más que dibujos. Parecen presencias. Pintadas a mano por artistas contemporáneos que usaron los mismos pigmentos que los primeros humanos, sobre 900 metros de roca resinada. Cada trazo respeta nuestro pasado común.

Al salir, el Jardín de la Cueva espera: plantas autóctonas, agua que fluye, cielo abierto. Es el espacio donde los visitantes encuentran una naturaleza que parece que sabe que después de tocar lo sagrado, hay que volver despacio.

Imagen exterior del proyecto de museo arqueológico y cuevas en Lascaux IV, en Montignac, Francia / El Día

Lascaux IV se posa en el paisaje como una piedra más. Su forma monolítica, su hormigón desnudo, su cubierta vegetal de 8.500 m², todo habla de respeto. Hay voluntad de desaparecer y ser arquitectura como si solo se fuera entorno. Los caminos que conducen al museo están sembrados de flores de más de cien especies, y los setos tradicionales separan lo público de lo íntimo, y encontramos también espejos de agua filtran la lluvia como si el edificio respirara.

Hasta el diseño gráfico es tranquilo y la señalética no grita. Está pintada directamente sobre el hormigón, con tipografía inspirada en las pinturas rupestres. Rojo profundo, iconografía dibujada a mano. Como si las piedras quisieran guiarnos sin palabras. Como si el edificio supiera que el silencio también orienta.

Desde Canarias, donde también hay cuevas que hablan —Risco Caído, La Zarza, El Julan, El Tendal, Zonzamas, La Cueva de los Verdes, la Cueva del viento y otras más—, Lascaux IV nos recuerda que la arquitectura puede ser un acto de escucha. Que construir no siempre es levantar, sino a veces hundirse, desaparecer, dejar que el lugar hable.

Aquí, muchos de esos lugares siguen esperando. Esperando que alguien no solo los mire con la misma reverencia, que los hay, sino que todos los responsables, también los responsables de los presupuestos canarios les den el valor que tienen no solo como vestigios, sino como espacios vivos, capaces de emocionar, de enseñar, de transformar. Pero el 2% no llega a tiempo a donde tiene que llegar.

Tenemos que volver a apostar como en los años 90 y principios de los 2000 por una renovación patrimonial, con una arquitectura profundamente entendedora del paisaje y sus valores culturales, y por una museografía que conmueva, que narre, que nos haga respirar. La arqueología en Canarias necesita dinero y el patrimonio cultural también y esos espacios necesitan arquitectura que sepa desaparecer. Necesitan paisajismo que sepa contar historias. Y contar con arquitectos que sepan emocionar.

Dulce Xerach es abogada y doctora en Arquitectura