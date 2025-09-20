¿Eva Olvido es una DJ de…?

Yo siempre digo que más que DJ siempre he sido selectora de la música de mi vida, son muchos años seleccionando música que me ha gustado y que continúa gustándome, soy incapaz de poner temas que no muevan algo en mi interior.

¿Por qué se hizo DJ?

Nunca lo había tenido en mi mente hasta que un día hace ya 16 años de manera casual surgió poner unos temas en un festival en la isla baja, Boreal. Desde ese momento de manera autodidacta empecé a pinchar mucha música que me gustaba y por eso tengo esa manera de pinchar que no me importa tantos los tiempos, pero sí poner lo que quiero en cada momento

¿De dónde viene su nombre artístico?

Eva Olvido viene de Olvido Gara, conocida como Alaska, porque desde pequeña me apasionaba verla en la televisión y siempre me ha gustado. En la actualidad Olvido ha pasado a ser mi segundo nombre o muchas veces ya el primero.

¿Una música, canción o artista que sea su placer culpable?

Pues me encantan los boleros, en especial Los Panchos y la canción Contigo.

Y al revés, ¿qué artista o qué canción nunca faltan en su sesión?

Tengo muchos temas y artistas fetiche. Bowie, Pulp y Alaska son algunos de ellos.

Aparece un genio y le concede un deseo como DJ: pinchar en el festival, club, espacio soñado. ¿Cuál diría?

Pues me encantaría pinchar en un gran festival indie con mi compi MCR Selector porque lo pasamos super bien y hacemos un equipazo.

Quitando la música y pinchar, ¿cuáles son sus pasiones ocultas?

Ir a festivales y escuchar a miles de grupos que no conozco. Lo que me llena mi tiempo y me hace feliz es hacer lo que realmente me apetece en cada momento, la naturaleza y el mar son algunas de mis pasiones, y viajar.

La mayoría de los DJ no podemos vivir de la música. ¿A usted qué le da de comer?

Para vivir de esto tendría que poner mucha música que no me gusta como el reggaeton y es algo que no voy hacer. Mi trabajo en mi empresa me da las alas para poder hacer el resto.