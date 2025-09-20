La Cangreja rompe Boreal

La presencia de La Cangreja en el Boreal, hoy sábado cerrando el escenario Canarias a las 22:00, es una llamada de atención. Primero por la apuesta decidida del festival por un proyecto canario diferente. Segundo por el pasito que supone en las siempre dificultosas carreras musicales de las Islas.

La Cangreja sabe que va a ser fuertecito: «El festival Boreal significa para nosotras una oportunidad única para que personas amantes de la música sientan cómo se disfruta de un directo de libre albedrío que se traspasa al público. Fuera de la feroz vorágine que tenemos como mundo, la música lleva mensaje, el mensaje lleva emociones y las emociones un cambio en las personas, es como la receta de mojo a mortero, sencilla pero perfecta».

La Cangreja nace en 2018 y tiene al directo y a la pelea con cariño como dos sustentos. ¿Cantante-compositora reivindicativa? ¿Banda del espectro mestizo local pero global? La Cangreja es mucho de todo eso.

La Cangreja nace y se expande desde Elena, su vocalista y compositora. «La Cangreja no existiría si no fuera por las grandes personas con las que me rodeo, yo les tiro las canciones y ellxs piensan como quedaría to’crema el tema y así sale la magia, libre y con partes de cada una». Como tantas propuestas actuales, es multiformato, desde Elena sola hasta Elena con mucha gente. «Como digo siempre La Cangreja habla de mis mierdas y hay una familia de locos y locas que quieren compartir está locura y yo intento agradecer lo más posible porque para mí es realmente ilusionante».

La Cangreja tiene el directo como estado ideal y favorito, por eso es tan importante verlas en Boreal. «Yo no sé qué me pasa en los escenarios, entro como en una especie de epifanía transitoria con tintes del estado nirvana, me sale todo lo que llevo dentro y me da la sensación de que llego a sitios que no conozco de mí». Eso motiva también que su producción grabada no se corresponda con su tremenda actividad en vivo. «Nos encantaría decir que los cuatro discos que tenemos pensados van a salir ya... Pero no. Tenemos un poco de perfeccionismo y eso mezclado con pocos recursos se vuelve La historia interminable».

Entre el material que tienen disponible está su aportación en la lucha por otra Canarias que tantas artistas jóvenes expresan: Una hora mah pa’ Canariah: «Las Islas Canarias están pasando por un mal momento. Duele ver sitios que fueron testigo de nuestras vivencias y del paso de nuestros años destrozados o transformados en sitios hostiles cuando ya todo era perfecto. La identidad canaria siempre está en controversia pero no hay nada como una buena abuela Lala que te explique cuál es tu lugar en la historia y en el presente». Para no dejar margen a duda, culmina la conversación con: «Ah y free Palestine, free África, que se acaben las guerras ya».