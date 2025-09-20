Boreal 'canta' a la diversidad en todos sus ámbitos en Los Silos

Boreal, celebrado del 17 al 21 de septiembre en Los Silos, 'canta' a la diversidad en todos sus ámbitos. Partiendo de su multidisciplinariedad artística, la cita cultural da razones de peso para demostrar que la pluralidad es la base de su esencia. Su segunda jornada ha sido un crisol de culturas y una boutique en la que encontrar propuestas musicales de seis países diferentes.

El festival ha alcanzado los 18 años agitando con fuerza la bandera del éxito gracias a la asistencia de más de 10.000 personas durante el fin de semana. La mayoría de edad también ha servido para reivindicar la descentralización de la cultura y demostrar que un municipio de apenas 5.000 habitantes es capaz de acoger y de participar de un hito cultural como este.

Lugar de reivindicaciones

La música suena en el casco silense y se escuchan proclamas como esta: "subimos al escenario a decir cositas incómodas en andaluz", grita Carmen Xía. La fusión del flamenco con ritmos urbanos se apodera de la calle de El Esparragal, gracias a la voz rasgada de la gaditana en el escenario Canarias. Es un espacio gratuito que se combina con el principal y de pago, denominado Los Silos. La zona sin control de acceso acogió propuestas como la del dúo canario Lula Mora, los ritmos bailables de reggae o drum&bass de Matah&Chalart58, o el frenetismo de La Cangreja, una auténtica revolución.

El intenso calor que ha acompañado al fin de semana no ha puesto freno a las ganas de Boreal. El público ha sido fiel a pesar de las altas temperaturas y la calima del noroeste de Tenerife.

Seis países diferentes

El escenario de Los Silos está destinado a propuestas de origen internacional. Si el festival silense le canta a la diversidad es porque lo hace a través del lenguaje universal de la música. España, Guatemala, Angola, Méjico y Reino Unido se han subido a ese balcón artístico que tiene como vista principal a las montañas del Monte del Agua, una auténtica joya de la biodiversidad en Canarias y un reducto de la laurisilva.

Pablopablo tiene una carta de presentación delicada: ser hijo de Jorge Drexler. Sin embargo, su sonido cristalino y sensible no dice quién es su padre. Simplemente suena a él. Con unos registros agudos y suaves, hizo que el público apareciera en la trasera del antiguo convento de San Sebastián como hormigas a las 18:00 horas. Se presenta y habla en plural: "Somos Pablopablo", mirando a su pequeña banda compuesta por dos músicos más.

Bienvenida a los ancestros

Desde Guatemala y con vestigios indígenas llega Sara Curruchich. Saluda y grita al público de Los Silos "bienvenidas a ustedes y a sus ancestros". Despliega la fusión de pop y reminescencias folclóricas que se manifiestan en un instrumento parecido a la marimba, aportando el toque necesario para identificar su territorio. En varias pistas, canta en un lenguaje indígena incomprensible para el público. Pero, una vez más, la música es universal y no entiende de orígenes. Curruchich reivindica a la naturaleza, la igualdad y "la sabiduría forjada por los pueblos".

La nota más exótica de esta edición de Boreal llega desde Angola con Pongo, que pide en cada canción "¡más ruido, Tenerife!". Alienta a las masas y no lo hace solo con su música, sino también con el ritmo sinuoso de su cuerpo y el de sus bailarinas. "Mucho calor", dice. Pero las altas temperaturas no son un inconveniente para derrochar el sonido que honra los diferentes ritmos de un país que fue colonia de Portugal hasta 1975.

La pista de baile, a última hora

Uno de los momentos más esperados de la noche del sábado 20 llegó a las 23:00 horas con la explosión de Kumbia Boruka. Los componentes de esta banda proceden de diferentes países de Latinoamérica, pero todos convergen al tocar la cumbia colombiana de la década de los 60 del siglo XX y otros géneros bailables. El cuerpo de las miles de personas que se dan cita en el escenario principal de Boreal, pide sacudirse y desprenderse del calor sofocante que les ha acompañado durante toda la jornada.

El cierre del fin de semana en el que Festival Boreal cumple 18 años lo pone la big band afrocubana con base en Londres, New Regency Orchestra (NRO). Un punto y final apoteósico. Ha roto los moldes de la cita cultural de Los Silos poniendo a saltar a cualquiera que tenga pulso.

Hacer humor es un arte

Karcocha, payaso callejero, fue una de las estrellas de esta edición del Boreal. El chileno llama la atención del gran público y cualquier calle de Los Silos fue testigo de las amplias carcajadas que brinda. Tuvo varias representaciones a lo largo de los dos días principales del festival, demostrando que el humor también es un arte.