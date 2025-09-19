Música y humor en el Paraninfo de la mano de Maru Candel

La sevillana Maru Candel (1977) desembarca hoy en el Paraninfo de La Laguna para presentar, a las 18:00 horas, su último show programado en el marco de la tercera edición del Festival de Humor Reislas.

En su espectáculo unipersonal formula un recorrido por su mejor repertorio al que añade alguna canción con el que está reventando las taquillas de media España. La cómica y cantante, que editó en 2019 el disco Ropa tendía con trece temas de música de cómica pena, sitúa como un momento determinante de su carrera la grabación en 2008 de su primer monólogo en Paramount Comedy. «Ya trabajaba como monologuista, pero aquel episodio me abrió las puertas a participar en el circuito de comedia a nivel nacional», explica.

La andaluza contempla el auge que ha cobrado la stand up comedy en la última década en España con optimismo. «Ahora mismo este formato disfruta de una continua evolución con un montón de talento emergente que está rompiendo los esquemas. Contemplamos a muchas mujeres haciendo stand up, que eso en mi época, cuando empecé en el 2005, no existía. Me enorgullece ver también a muchos humoristas que al igual que yo llevamos media vida en esto, y ahí seguimos, reinventándonos, apostando, abriendo camino, confiando… es muy emocionante ver todo lo conquistado y conseguido en estos años».

No cree que su gen andaluz marque su manera de concebir el humor que practica, si bien admite que de su tierra heredó «la guasa, la cercanía, la observación de lo que sucede buscando el chiste, el relativizar con humor, la distensión, el vamos a tomarnos una cerveza y me lo cuentas… la manera de vivir en mi barrio, Triana, que sigue siendo respirar arte todo el rato, los olores a puchero desde las ventanas, las madres en bata barriendo las aceras dando los buenos días, el taconeo de fondo en las escuelas de baile de flamenco, las junteras que terminan en cante siempre, las palmas con los amigos, el chiste sobre el tiempo del frutero».

Como actriz ha participado en varios cortometrajes, series como Martita de AtresPlayer y Corto y Cambio de Comedy Central, y en los montajes teatrales de obras como Hombres, de Sergi Berbel, o La extraña pareja, de Neil Simon. «Los humoristas tanto en el momento actual como en el pasado siempre hemos supuesto el oxígeno necesario para la sociedad. Necesitamos reírnos. El humor es un vínculo maravilloso para todo, a través del que puedes llegar y comunicar lo que quieras», razona.

En su espectáculo «la risa es la protagonista. Los médicos todavía no la recetan, pero mi psicóloga ya me recomienda a sus otros pacientes», bromea. «Lo que caracteriza mi humor es que no estoy bien, aunque diré que en el mundo de la comedia pasa mucho. Conecto con la audiencia porque tampoco están bien. Yo solo hago de espejo», concluye.