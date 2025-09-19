«Currículum»: un cultismo extemporáneo

Muchas veces lo he dicho: son los cambios que se observan en la lengua la mejor prueba de su dinamismo y vitalidad; las lenguas evolucionan, y esta natural circunstancia no puede considerarse como señal de degradación o empobrecimiento, pues, inexorablemente, se van consumando tendencias, aunque desde la perspectiva de pasadas sincronías e inadecuadas actitudes puristas es posible que no fueron bien consideradas; así, pues, no debe ser motivo de preocupación observar cómo van evolucionando los significantes, tanto en la oralidad como en la escritura: aspiración y pérdida de las eses finales [lah doh], progreso del yeísmo [kabayo], pérdida de las consonantes sonoras en posición intervocálica [finao], [tablao], etc., etc. Cómo del latino oculus hemos llegado al actual ojo, de auricula a oreja, de pectus a pecho y de cubito a codo. Llamativos también son los cambios que se dan en el plano del contenido, como los desplazamientos semánticos que han llevado a que la voz paraninfo, por ejemplo, haya pasado de significar ‘padrino de bodas’ al sentido más actual de ‘salón de actos de algunas universidades’, o azafata, que de ‘criada de la reina’ ha evolucionado a ‘aeromoza’, entre otros significados más recientes.

Sin embargo, aunque de los ejemplos citados pudiera deducirse que el resultado evolutivo consiste en un distanciamiento del considerado original (del étimo), es posible observar también ciertas tendencias ralentizadoras, y, más aún, otras que podrían interpretarse como un verdadero proceso involutivo; así, el latino frigidus, parece haberse detenido en frígido (aunque es verdad que por otro lado siguió evolucionando hasta frío), o limpidus que ha mantenido la forma límpido (que también continuó hasta limpio). Estos casos en los que las voces tomadas como préstamos de las lenguas clásicas y que apenas han sufrido transformaciones fonéticas se denominan cultismos.

Muchos de estos cultismos se han ido asentando en nuestra lengua por diversos motivos, así, en unos momentos su introducción fue favorecida por razones estéticas (el culteranismo, por ejemplo, corriente literaria del Barroco español, se caracteriza, precisamente por la abundancia de cultismos), y han continuado penetrando a lo largo del tiempo por necesidades de la comunicación científica más que por tendencias de índole literaria, pues no deja de constituir un excelente recurso para recuperar voces que garanticen la univocidad terminológica: nomenclátor y espécimen son buenos ejemplos de cultismos en al ámbito de las ciencias. Otras veces, por afán de prestigio o deseada distinción, o por simple tradición se acude a los usos clásicos, como en las disciplinas jurídicas (in dubio pro reo, de iure, ab intestato), cuya proliferación actúa en forma contraria y convierte a muchos de sus textos en crípticos mensajes de difícil interpretación, en lugar de constituir modelos de lo que debería ser un lenguaje claro y sencillo a la altura de la comprensión de todos los ciudadanos.

En este sentido, la locución latina curriculum vitae con el sentido de ‘relación de los títulos, honores, cargos, trabajos realizados, datos biográficos, etc., que califican a una persona’, constituye un ejemplo de expresión culta rescatada para el español de hoy para hacer referencia a una realidad que ha adquirido vigencia en una sociedad competitiva en la que los individuos debemos poder exhibir todos nuestros méritos, si así se nos lo exigiera, para situarnos en el lugar en que teóricamente nos correspondería en esta «carrera de la vida», que es lo que en la lengua latina significa la locución en cuestión. También, debido a su extenso uso, la adaptación simplificada de la locución latina en el cultismo «currículum», y su plural «currículums», ha adquirido pleno reconocimiento normativo.

Aunque es probable que curriculum vitae y currículum se vinieran utilizando algún tiempo atrás, el diccionario académico (DLE) las registra por primera vez en la edición de 1984 (la 20ª), así como la forma españolizada currículo con los sentidos de ‘plan de estudios’ y ‘conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades’. Pero a la voz currículo se le sumó una acepción más, la 3ª en el DLE, a la que se le asignó el significado de currículum. Y es esta parcial coincidencia semántica entre curriculum vitae (‘relación de datos biográficos, académicos y profesionales’) y currículo, que además del valor de ‘plan de estudios’ incluye el anterior de ‘relación de datos biográficos y académicos…’ la que produce el desbarajuste lingüístico, muy evidente en estos últimos meses en los que las mentiras de muchos políticos acerca de la veracidad de sus currículums y la anárquica situación de los currículos de determinadas carreras en algunas universidades, han puesto de manifiesto la necesidad de una oportuna aclaración, pues en los medios de comunicación hemos oído hablar a diario de que en el currículum de la universidad X para el título de máster no se especifica el número de horas, cuando debió utilizarse currículo (plan de estudios); o que fulano de tal mintió sobre su currículo, cuando en realidad lo había hecho sobre su currículum.

Soy consciente de que la variedad de usos puede ser el motivo de tanta confusión, por eso creo que vale la pena hacer el esfuerzo para esta aclaración terminológica, sobre todo tratándose de cuestiones tan delicadas por ser propias del lenguaje académico, que debería ser ejemplar, no sea que vuelvan a repetirse situaciones como las que se produjeron con la denominación de una determinada cátedra institucional o de empresa, que nada tenía que ver con la condición académica de catedrático, funcionario de la máxima categoría académica.

Así, en resumen, propongo lo siguiente:

Utilizar la locución latina curriculum vitae (en cursiva y sin tilde y con plural invariable, como prescribe la Ortografía para las locuciones latinas) o la equivalente forma españolizada currículum (en redonda y con su plural «currículums») para hacer referencia al significado de ‘relación de datos biográficos, académicos y profesionales de una persona’. Utilizar la voz currículo (en redonda y pluralizado en la forma «currículos») cuando nos referimos al plan de estudios de una titulación.

Lo correcto sería, pues, que «Fulano y zutano mintieron sobre sus currículums (o sobre sus curriculum vitae)», y que «La Universidad X no ha publicado el currículo de su máster en Y».

Parecida preocupación por la cultista tendencia ya se la había planteado el lingüista Ángel Rosenblat en el artículo Pensum recogido en su libro Buenas y malas palabras en el castellano de Venezuela (1956).

Advertía de la irrupción del latinajo pensum en el español de Venezuela en sustitución de la expresión «plan de estudios», expresión que proponía mantener frente al novedoso cultismo, entre otras razones por la sencillez, pues plan de estudios es comprensible por todos, y porque «la terminología de la educación, como toda terminología culta, debe responder además a un amplio afán de unidad hispánica. Dejemos el pensum -concluía Rosenblat su argumento- para la historia de la educación medieval, y elaboremos para la enseñanza secundaria y universitaria, un plan de estudios moderno y progresista».

No sé si la observación del ilustre filólogo surtió algún efecto, aunque creo que no, pues el susodicho pensum ha acabado extendiéndose en el español americano (el propio DLE ya la registra en la forma «pénsum») y ya está arribando al español europeo, como lo he constatado en documentos académicos; pero sí espero que estas aclaraciones pongan cierto orden en la caótica situación en la que entran en liza, además, con ruidosas colisiones, las denominaciones de diferentes estudios (diplomatura, grado, máster, licenciatura) y hasta las de los títulos de los funcionarios de la universidad pública, utilizados, a mi modo de ver, de forma inapropiada por muchos centros privados. Asunto que trataré en una próxima ocasión.