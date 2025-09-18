El Círculo de Bellas Artes inaugura las dos primeras exposiciones de su centenario

El Círculo de Bellas Artes comenzó este jueves 18 de septiembre con la programación incluida en el proyecto de conmemoración de su centenario. Lo hizo con dos muestras, una colectiva titulada Nudos y enredos 1/5 con piezas de Teresa Arozena, Martín y Sicilia, Moneiba Lemes y Andres Allgayer y otra protagonizada por Idaira del Castillo que lleva por nombre Sechium Edule con Agüita Guisada.

Una fiesta que llega a julio de 2026

El presidente de la institución, Pepe Valladares, y el comisario del proyecto, el artista Octavio Zaya, dieron cuenta de algunos detalles de la iniciativa, que se extenderá hasta julio del año que viene.

Los objetivos: un nuevo Círculo

"El círculo empieza una nueva etapa que nosotros hemos querido llamar como la del nuevo Círculo. Nuestro objetivo se resume en tres puntos: la profesionalización de las acciones de la entidad, recupera el espíritu inicial de la institución y luchar por el posicionamiento del arte canario", explicó Valladares.

Renacer de las cenizas

Por su parte, Zaya, con más de 40 años de experiencia internacional, habló sobre su proyecto artístico para conmemorar este siglo de trayectoria: Eso era antes, esto es ahora. "El Círculo renace de sus cenizas y es una empresa absolutamente necesaria volver a ponerlo en marcha no solo para Tenerife sino para toda Canarias, esta es la única institución con independencia real de contenido y de interés".

Planes para los próximos meses

Durante los próximos meses, el emblemático edificio de la calle Castillo acogerá seis muestras individuales de artistas canarios y cinco colectivas en las que artistas de las islas ya consagrados dialogarán con otros que inician su carrera.

Arte en el escaparate

A esto hay que añadir una propuesta específica y temporal para el escaparate del inmueble que contará con firmas de la talla de Pepe Herrera, Fernando Álamo, Laura Mesa, Luis Palmero, Cristina Maya o Gonzalo González.