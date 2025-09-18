Un casting de artistas canarios para hacer una película sobre Goya

Buscar artistas especialistas en pintura al óleo para participar en un importante proyecto de animación en Canarias. Esa fue la convocatoria que hace casi tres meses lanzó la productora tinerfeña Tinglado Film, responsable de uno de los proyectos más laureados del cine canario de los últimos años. Mariposas negras consiguió, entre sus numerosas distinciones nacionales e internacionales, hacerse con el Goya a la Mejor Película de Animación.

Ahora, el director David Baute se ha aliado con otras dos productoras para crear Cave of dreams, un largometraje sobre Francisco de Goya y sus pinturas negras. Participa en el proyecto, además, la polaca Breakthru Productions, responsable de la exitosa Loving Vincent, estrenada en 2017 y basada en la obra de Vincent Van Gogh. Cierra el trío de promotoras de este proyecto la catalana Alba Sotorra.

Éxito de participación

Tinglado Film publicó su convocatoria para buscar pintores y pintoras a mediados del pasado mes de junio. La sorpresa llegó cuando recibieron, tan solo en Canarias, unas 300 solicitudes. Recientemente realizaron otra prueba similar en Barcelona que obtuvo un éxito similar de participación.

La capital tinerfeña acoge desde hace tres semanas las pruebas para seleccionar a los artistas que darán vida a Cave of dreams. Michał Janicki es el coordinador de artistas de la película y explicó algunas de las curiosidades de un proceso en el que estos creadores llegados de todas las esquinas del Archipiélago aprenden una técnica que puede abrirles una nueva faceta profesional en el mundo de la animación, un sector que no para de crecer y de obtener premios en las Islas. «Estamos haciendo pruebas de nuestra técnica usando como ejemplos dos de nuestras películas, Loving Vincent y El nombre de la tierra», precisó. «Se trata, a grandes rasgos, de pintar las diferencias entre dos estados, se pinta ese cambio entre fotogramas».

El objetivo, empezar el próximo año

Aunque todavía es pronto para precisarlo, se espera que de este proceso salgan seleccionados los artistas que participarán en una cinta que aún está en fase de desarrollo pero cuya filmación está prevista para los años 2026 y 2027 con el objetivo de tenerla lista en 2028. Un equipo de artistas participará directamente en la futura propuesta cinematográfica de Baute. «Los plazos en el caso de la animación son largos pero esperamos que sea así. El poder crear un grupo así en Canarias, con creadores de las Islas formados en una técnica tan específica, es sin duda un paso más en nuestra industria», destacó Baute.

Muy buen nivel

Por el momento, el equipo polaco está positivamente impresionado no solo con el número de aspirantes que se presentaron en un territorio limitado como en el Archipiélago sino también con su nivel. ¿Qué es lo que buscan en estos artistas? Pues principalmente el dominio de la técnica del óleo, eso es fundamental.

«Podemos enseñar la parte de animación pero lo que no podemos hacer es enseñar a pintar porque eso lleva muchos años de trabajo», explicó. Entre las habilidades que se valoran está, por ejemplo, una gran capacidad de adaptación para resolver rápido cualquier obstáculo, el control de las relaciones entre los colores y, por encima de todo, que se ajusten con facilidad a una técnica completamente nueva que les abrirá un nuevo y extenso campo de trabajo.

Una de las pruebas para participar en el filme. / Andrés Gutiérrez

Un buen equipo

El origen de esta producción internacional está también, en cierta medida, vinculado con el éxito de Mariposas negras. La productora polaca vio que Baute y su equipo podían encajar muy bien en su forma de hacer las cosas. Michał Janicki destacó que trabajar sobre la obra de Goya, especialmente en su pinturas negras, es una forma de hablar sobre el mundo actual. "Fue como un periodista de su época y se preocupó por mostrar el sufrimiento de las víctimas de la guerra".

La experiencia de Guacimara

Guacimara Melián López es una artista llegada de Gran Canariapara participar en estas pruebas, se dedica a la pintura y también da clases a niños y adultos. Poder formarse en esta laboriosa técnica de animación está siendo toda una experiencia, aseguró. "Ahora mismo me siento como si no supiera pintar", bromeó. "Son sesiones muy largas y tu cerebro se tiene que readaptar al uso de la tecnología, porque te tienes que fijar mucho en la pantalla".