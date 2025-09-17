CINE
'Sirât', de Oliver Laxe, representará a España en los Oscar
La Academia de Cine elige la película protagonizada por Sergi López y Bruno Núñez para la carrera hacia Hollywood: se ha impuesto a 'Romería' y 'Sorda'
Sirât representará a España en los Oscar. La cinta de Oliver Laxe es la apuesta de la Academia de Cine para repetir un triunfo que sólo han logrado José Luis Garci (1982), Fernando Trueba (1993), Pedro Almodóvar (1999) y Alejandro Amenábar (2004). Así lo ha anunciado, este lunes, el cineasta Pablo Berger junto al presidente de la institución, Fernando Méndez-Leite, en un acto celebrado en Madrid. La película se ha impuesto a Romería, de Carla Simón, y Sorda, de Eva Libertad.
El filme, estrenado el 6 de junio de 2025, luchará por la nominación a Mejor Película Internacional que tantas veces se le ha atragantado a España. Un hito que sólo se ha alcanzado en 21 de las 67 participaciones, con La sociedad de la nieve (2023) como último exponente. Oliver Laxe ya fue propuesto para ello en 2020 con O que arde, pero La trinchera infitina le arrebató el pasaporte a Hollywood. En esta ocasión, lo ha logrado con la historia protagonizada por Sergi López y Bruno Núñez.
Sirât narra el periplo de un hombre por el desierto de Marruecos, donde ha desaparecido recientemente su hija en una rave. Acompañado por su otro hijo, emprende una cruzada para dar con ella, adentrándose en un universo donde reflexionar sobre la libertad, la ausencia y el miedo. La cinta tuvo su presentación mundial en el Festival de Cannes, donde fue galardonada con el Premio del Jurado.
- Santa Cruz de Tenerife convertirá la parcela abandonada de La Monja en calles, aparcamientos y espacios públicos
- Grefg vuelve a Tenerife: su reflexión sobre la polémica pasada en el Teide, el descubrimiento de la gastronomía y su espinita con los Esland
- El primer Pump Track de Santa Cruz de Tenerife: la obra sale a licitación por 1,7 millones
- Un testigo en el tranvía de Tenerife: «Los tres acusados apuñalaron y le dieron una paliza brutal a la víctima»
- Se encara a un vecino y a los policías locales con un cuchillo en Tenerife
- Salen a subasta judicial dos grandes casas de Santa Cruz de Tenerife construidas en 1910 y 1930
- El edificio en ruinas de la Mesa Mota se perfila como sede de una unidad de la Guardia Civil
- El Ayuntamiento de La Laguna se persona en el caso de la Montaña de Taco