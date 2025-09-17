La lucha canaria llega al Festival de Cine de San Sebastián

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, llevará este sábado, 20 de septiembre, la lucha canaria hasta el corazón del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Será a las 11:00 horas —peninsular— en la emblemática playa de Zurriola, situada junto al Kursaal, sede del Festival, donde se celebrará una exhibición que mostrará al público uno de los deportes tradicionales más emblemáticos del Archipiélago.

El evento se enmarca en la promoción de la película La Lucha, dirigida por José Alayón y producida por El Viaje Films, que participa en la sección New Directors del certamen donostiarra y que se proyecta este viernes a las 22:30 horas.

La cinta, protagonizada íntegramente por intérpretes no profesionales vinculados al mundo de la lucha canaria, narra la relación entre un padre y una hija tras la muerte de la madre. Se trata de una coproducción internacional entre El Viaje Films (Tenerife, España) y Blond Indian Films (Colombia), que cuenta, entre otros, con la financiación del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y la Televisión Canaria.

La directora general de deportes autóctonos del Gobierno de Canarias, Lorena Hernández, celebró lo que será «una jornada histórica para nuestro deporte vernáculo». Hernández explicó que «estamos de enhorabuena ya que en el Festival de Cine de San Sebastián se estrenará la película que trata sobre el deporte tradicional de las islas, y aprovechando esta cita histórica nuestra lucha volverá a salir de las islas, en esta ocasión con una mezcla de culturas ya que también habrá presencia de luchadores y luchadoras vascas para poder disfrutar de las diferencias entre ambas disciplinas».

Durante la exhibición, se realizarán explicaciones sobre posiciones, agarres y mañas, comentadas en directo en un espacio participativo en el que se invitará a personas del público, incluidos deportistas vascos, a probar algunas de las técnicas más características de la modalidad deportiva vernácula de las islas. El acto contará también con una demostración de lucha vasca y, de manera simbólica, con una exhibición conjunta entre luchadores y luchadoras de ambas modalidades, resaltando los vínculos entre dos tradiciones deportivas con un fuerte arraigo identitario en sus respectivos territorios.

La representación canaria estará encabezada por Tomasín Padrón, uno de los actores principales de la película La Lucha, en la que debuta como intérprete, junto a Inés Cano y Sara Cano, también protagonistas en la cinta. A ellos se sumará la participación de Mamadou Cámara, Miguel Hernández El Majorero, Ismael y Álvaro Déniz Pollos de Moya, Carlos Matoso, Elieser Gutiérrez La Viejita V, Lucía Afonso, Sasa Rodríguez, Tindaya Infante y Miriam Viera, conformando un grupo de gran nivel que dará vida a la exhibición en la playa de la Zurriola. Al acto se sumará Yazmina Estupiñán, exluchadora del Maxorata y protagonista de la película.

Por su parte, la exhibición vasca estará representada por algunos de los principales referentes de este deporte: Aser Ebro, campeón de España de lucha grecorromana y trece veces campeón nacional, que este año se alzó con el título de campeón de España sénior; Imanol Sánchez, medallista en los campeonatos nacionales; Roufi Hamihidi, bronce en el campeonato de España; y Naia Hojas, bronce sub-15 en el último campeonato estatal.

La dinamización correrá a cargo de los mandadores majoreros Jorge Ávila y Mario Fránquiz.