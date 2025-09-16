Leyenda de Hollywood
La inmensa filmografía de Robert Redford, en 5 películas destacadas (y dónde ver los filmes en 'streaming')
Nando Salvà
Robert Redford, fallecido este martes a los 89 años, interpretó más de 80 personajes en cine y televisión a lo largo de seis décadas, y su filmografía contiene tantos trabajos icónicos que cualquier intento de destacar solo cinco entre ellos está condenado a generar disensión. Bienvenida sea.
En la piel de un joven campeón olímpico de esquí, aquí reveló por primera vez su capacidad excepcional para derrochar magnetismo desde la contención. Sobre el papel, el relato que propone la película es tradicional: un atleta apuesto surge de la nada y triunfa en los Juegos de Invierno; lo que lo cambia todo es que hablamos de una personaje distante que desdeña la modestia y el trabajo en equipo, socavando así el mito del competidor noble y heroico. Disponible en Filmin.
La película que le proporcionó su única nominación al Óscar como actor fue la complaciente comedia ‘El golpe’ (1973) pese a que, en realidad, su esencia como intérprete queda plasmada mucho mejor en su primera colaboración con Paul Newman. Uno de los wésterns más célebres de la historia, contempla a una pareja de forajidos -inspirados libremente en las vidas de Butch Cassidy y Sundance Kid- que huyen de las autoridades tras cometer una serie de robos. Cuando la rodaron Newman llevaba mucho tiempo siendo una superestrella, pero su estreno fue instrumental cara al éxito futuro de Redford. De hecho, es su personaje el que tiene los mejores diálogos de la película, y los pronuncia sin traicionar un instante su imagen de tipo duro y circunspecto. Disponible en Movistar Plus+ y Disney+ (bajo alquiler en Apple TV, Rakuten TV y Prime Video).
En ella, Redford y Dustin Hoffman encarnan a Bob Woodward y Carl Bernstein, los famosos e intrépidos reporteros del ‘Washington Post’ que destaparon el escándalo ‘Watergate’ y provocaron así la caída del por entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon. El actor exuda templanza y determinación, y resulta particularmente fascinante durante las escenas en las que Woodward se reúne en secreto con un misterioso informador conocido como ‘Garganta Profunda’, que le suministra información sobre quién se halla tras el asalto al Hotel Watergate. Disponible en Movistar Plus+ y bajo alquiler en Prime Video, Rakuten TV y Apple TV.
Basado en unos hechos reales ocurridos en una prisión de Arkansas, este absorbente drama carcelario está protagonizado por un Redford típicamente impasible en la piel del nuevo alcaide de una problemática prisión sureña. Dispuesto a acabar con el abuso y la corrupción galopantes, este cruzado con principios y mente de acero se da cuenta de lo podrido que está todo el sistema a medida que implementa cambios radicales en la cárcel. Resulta fácil entender por qué el intérprete se sintió inclinado a encarnar a un idealista entregado a la causa de la reforma penitenciaria. No disponible en 'streaming' en España.
Imagina a un marinero de 77 años que, al despertarse una mañana, descubre que el barco en el que viaja en solitario ha sido gravemente perforado por un contenedor a la deriva. Mientras contempla sus crecientes problemas para mantenerse a flote, y sin necesidad de diálogos, la película se revela una historia de supervivencia absorbente y demoledora. El rostro curtido de Redford es el único que vemos durante toda la película. Mientras su personaje permanece a la deriva en mar abierto, solo y quizá condenado, y esforzándose por no ceder a la desesperación, el actor ofrece su último gran trabajo interpretativo y uno de los mejores de su carrera. Disponible bajo alquiler en Rakuten TV, Prime Video y Apple TV.
