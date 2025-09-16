Binter lanza "un mensaje de tranquilidad" a los músicos canarios ante la normativa que obliga a facturar sus instrumentos: "Todo volverá a ser como antes"

La nueva normativa de Binter Canarias que obliga a los músicos a facturar sus instrumentos durante el vuelo, con el consiguiente riesgo de daños y pérdidas, ha desatado una oleada de protestas por parte del sector musical en las Islas que ha llevado a la aerolínea canaria a reconsiderar y suprimir esta medida.

"Queremos lanzar un mensaje de tranquilidad a los músicos y garantizarles que la situación volverá a ser la de antes", anuncian fuentes de Binter, cuyos directivos se encuentran actualmente en conversaciones para "revisar la situación" y atender a las demandas del sector.

A lo largo del pasado fin de semana, numerosos músicos, bandas, promotores y productores musicales del Archipiélago capitanearon una campaña de denuncia en redes sociales contra la reciente obligatoriedad de facturar los instrumentos o comprar un billete aparte para transportarlos en cabina, en lugar de poder entregarlos de manera gratuita a pie de avión, que es como se procedía hasta la fecha. Esto supone un problema fundamental para un circuito que, sobre todo, se desplaza periódicamente entre islas para poder ejercer su oficio.

"En Canarias sabemos bien lo que significa volar con un instrumento a cuestas. No son solo guitarras, bajos o baterías: son la herramienta que nos permite llevar la música a cada isla, a cada escenario. Hasta ahora, quienes vivimos de tocar hemos podido contar con una facilidad que parecía pequeña, pero que lo era todo: entregar nuestros instrumentos en mano al pie del avión. Una garantía de seguridad que nos permitía viajar sin miedo a perder aquello que hace posible nuestro trabajo. La decisión reciente de Binter de eliminar esa opción nos coloca en una situación complicada. Los músicos de este Archipiélago nos movemos constantemente entre islas, y ahora nos vemos obligados a exponer nuestros equipos a riesgos que pueden ser irreparables", ha emitido la formación Señor Natilla a través de un comunicado en sus redes sociales.

También la banda conformada por Olga Cerpa y Mestisay anunció que: "parece que Binter ha dejado de ser la compañía amiga de los músicos canarios. Desde hace una semana, en el aeropuerto de Gran Canaria no permiten que entreguemos los instrumentos a pie de avión. Nos obligan a facturarlo (con el peligro de daños a instrumentos valiosos, que son además nuestras herramientas de trabajo) o a comprar otro billete para el instrumento. Una pena, en una compañía que hace alarde del modo canario".

En la mañana de este lunes, el músico grancanario Hirahi Afonso, que actuó este fin de semana en la 36º edición del Encuentro de Música Teresa de Bolívar de Teror, pudo viajar con su timple a bordo en Binter, tal como reveló a algunos compañeros de un sector que aguarda en vilo a que el vuelo de la música entre una isla y otra vuelva a constituir un puente seguro.