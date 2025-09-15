James Rhodes no deja títere con cabeza en su cruzada contra los abusos a menores

¿James?

¡Hola!

¿Cómo estás?

Con ganas de volver, la verdad.

Cierto...

...sí, yo he tenido la suerte de tocar alguna vez en Tenerife. Ahí la vida funciona a otro ritmo. Todo es maravilloso, la gente disfruta la vida con una sonrisa en sus caras.

«Disfrutar la vida», que con la que está cayendo ya es todo un logro, ¿no?

Los que tienen la posibilidad de encontrar un trabajo, el privilegio de disfrutar de su familia y, encima, viven en Canarias están un poquito más cerca de lograr el sueño perfecto [sonríe]. Pisan el paraíso.

Me apetecía mucho hablar con usted;con el músico, el escritor y la persona que ha protagonizado algunos episodios que ha contado con valentía.

Muchas gracias. ¿Valentía o estupidez? No estoy muy seguro.

¿Valentía o estupidez?

Las dos cosas supongo.Siento que he caminado muchas veces sobre de una línea bastante fina.

¿Alguna vez se ha arrepentido de haber contado los abusos sexuales que sufrió de niño?

Obvio. Cuando tienes diputados intentando deportarte, cuando tienes a la mitad de la prensa atacándote y publicando mentiras, cuando te llegan amenazas de muerte... Lo normal, como mínimo, es que te preguntes: ¿Ha valido la pena?

¿Y ha valido la pena?

Si sirvió para mejorar la vida de algunos niños que pasaron por lo mismo en mi país, sí que valió la pena... Al principio, reconozco que estaba menos feliz por la situación que encontré en España [en 2020 el Gobierno le concede la nacionalidad por carta de naturaleza], pero ahora estoy un poco más duro. ¿Se dice duro?

Sí, duro o fuerte.

Vale, fuerte... Al final, entre todos, hemos logrado una ley que protege a los niños y estoy superagradecido. ¿Ha valido la pena? Sí, ha valido la pena pero la factura que tuve que pagar fue bastante alta.

¿La música fue una especie de salvavidas para usted?

No le quepa ninguna duda, me salvó al cien por cien. En el mundo hay dos cosas que unen a todas las personas:la música y el fútbol.

Hay una tercera.

¿Cuál?

La política.

Cierto (pausa), todo el mundo habla de fútbol, de música y de política... Yo no necesitaba toca el piano para salvarme. El hecho de estar tumbado en una cama escuchando piezas en mi cabeza me salvó muchas veces del horror. Es una buena fórmula para escapar de los malos recuerdos, meditar e ir en busca mi happy moment. ¿Entiende?

¿Su momento feliz?

Sí, un lugar para estar contento. Me da mucha tristeza que la educación musical, no sólo en España sino en todo el mundo, esté en crisis. Si no perteneces a una familia con pasta, olvídate... Si no tienes esos recursos jamás vas a tener la oportunidad de disfrutar escuchando a una orquesta en directo y mucho menos acceder a clases de piano, violonchello o violín. Eso es muy triste, pero es lo que hay...

En ese punto también es muy crítico.

¿Y qué puedo hacer si no?

¿No está contento con lo que se hace para que la música clásica se acerque un par de escalones a las clases más populares?

¿Un par? [ja, ja, ja...]. Un par por decir algo, ¿no? A mí me da igual el tipo de música que oigas: reguetón, Leiva, Serrat, Sabina, Rosalía, Bach, Brahms... La música es música, pero lo que me da mucha vergüenza son las generaciones que salen del cole y no tienen ni puta idea de que existe una línea bastante clara que une a Bach con Rosalía. No entienden esta conexión porque no hay nadie que la explique. Eso es bastante triste. Tampoco quiero que la gente que lea esta entrevista piense James Rhodes es un jodido iluso porque cree que todos los niños van a acabar tocando en una gran orquesta. Yo nunca he dicho eso. La música aporta tantos conocimientos en el crecimiento de un niño como las matemáticas, un idioma o la literatura. La música no debe ser un lujo para un grupo de pijos, tiene que ser un derecho para todos los niños. Una vez más, los niños son invisibles para los políticos: no pagan impuestos ni les dan votos.

¿Es futbolero?

Soy muy, muy, muy del Betis.

¿Del Betis?

No se ría, por favor... [interpela].

No me reía del club al que admira, sino de lo lejos que le queda de casa. Además, a mí me cae mucho mejor que el Sevilla.

Ahhh, bien... Como cualquier ser humano con un toque de normalidad y sentido común. Este año vamos a la Champions.

Volviendo al pasado, imagino que denunciar lo que sufrió siendo un niño fue como quitarse muchas capas de encima. ¿Algo parecido a pelar una cebolla?

Para lo bueno o para lo malo es un hecho que vivimos en un mundo en el que no hay límites. Por eso ser una víctima de abusos sexuales, de una enfermedad o de un accidente en muchas ocasiones es algo que determinadas personas lo usan como una munición para atacar y generar daño. En este mundo falta empatía y compasión. Sé que no voy a cambiar a la gente, pero con mucho trabajo sí que puedo modificar mi manera de sentir las cosas para reaccionar ante determinadas situaciones. Siento que he llegado al quinto piso y no me apetece discutir con un puñado de desconocidos. Hay tantos asuntos bonitos en este mundo que no vale la pena perder el tiempo con tonterías, es decir, que ahora no tengo el chichi ‘pa’ farolillo. ¿Se dice así?

¿El qué?

Esa expresión [no tengo el chichi ‘pa’ farolillo].

Sí, más o menos, creo.

Cuando aterricé en España hace seis o siete años en mi equipaje sólo había dos palabras en español. Lo de tener mi propio programa de radio y poder entrevistar a Javier Bardem, Viggo Mortensen o Álex García me parecía una puta locura.

¿Ha sido difícil sentir que los suyos le daban la espalda?

No sé si fueron ellos los que me dieron la espalda o fui yo, pero rechazar ser inglés fue la mejor decisión de mi vida. En serio. Inglaterra es un país de traumas, abusos, violencia. Lo que para otros es un lugar maravilloso, para mí es un manicomio. Cuando llegué a España y vi cómo eran los españoles dije: ¡Joder, esto es como ir a Disneylandia!

Bueno, bueno... Una «Disneylandia» que tiene una buena lista de problemas.

Sí, como casi todos... Bueno, Uruguay parece que está bien. Yo no voy a olvidar una de mis primeras mañanas en este país en una sala de espera de un hospital. Llegó una pareja de mayores y nos dieron los «buenos días». Todo contestaron. Estaba flipando porque en Inglaterra vas por la calle, sonríes a un desconocido y le dices buenos días e igual te llevas una ostia. En el instante en el que me dieron la nacionalidad española me olvidé de mi pasado, fue algo parecido a decir: Hasta luego Mary Carmen, ciao.

James E. Rhodes / Jeosm

Insisto, aquí también hay cosas que indican que esto no es el cielo.

En todo el mundo hay mucho ruido, mucha violencia, muchas incertidumbres, mucho miedo... Cuando la gente tiene miedo reacciona de una manera imprevisible.

El hecho de tener raíces judías le hace ver el conflicto de la franja de Gaza de una manera distinta, ¿cuál es su opinión?

No es un conflicto [silencio]. Es una exterminación, un genocidio, una barbarie... A Netanyahu le tienen que hacer un consejo de guerra ya; sacarlo de ahí antes de que lo arrase todo. Me parece muy valiente el posicionamiento que está teniendo el presidente Sánchez en esta barbarie. ¡Ojalá otros países pensaran igual;me siento orgulloso de ser español!

¿Le parece correcto?

No soy ni de derechas ni de izquierdas, entre otras cosas porque todos los partidos tienen sus cosas, pero lo único que ha hecho el presidente Pedro Sánchez es denunciar un genocidio... Es un genocidio.

¿No ve al presidente desgastado?

¿A Pedro Sánchez?

Sí.

Todos lo estamos un poco ante tantas malas noticias, ¿no? No soy ni de un bando ni del otro porque no me gusta hablar de política, ni de los políticos que convierten el congreso en una pelea de patio de colegio... Todos tienen sus cosas. Buenas y malas. No necesito hacerles la pelota para que le hagan caso a mi fundación. Afortunadamente, no tengo que regalarle un piropo a Sánchez ni a otros políticos... Todos tienen sus cosas.

¿Y qué podemos hacer?

Esperar que el panorama político se serene y que los políticos conquisten el corazón de los españoles.

Suena bien..., pero

Esta vida es demasiado corta y no la sabemos aprovechar... Estamos poco tiempo en este mundo.

¿James Rhodes ha perdonado a los que le hicieron daño?

Si pierdes una pierna en un accidente de coche no puedes vivir engañado el resto de su vida pensando que te va a volver a crecer. Como mucho tendrás que aprender a vivir sin ella, ¿no?

¿Cómo es esa lucha interminable contra el olvido?

Una jodida pesadilla que ya dura 40 años, pero ahora tengo a mi esposa, mi país, mi piano... Me siento en paz; estoy feliz.

¿Por eso rompió su silencio?

No, lo hice porque me ofrecieron la posibilidad de escribir un libro autobiográfico de amor hacía mi hija, la música, mi vida... Yo no podía hacerlo sin tocar cosas tan nauseabundas como las violaciones, las autolesiones, mis adicciones.

¿Qué es para usted el piano?

Mi oxígeno. Yo nunca imaginé las cosas que me están pasando. En España hay una palabra que no existe en mi «otro» país:duende. Trato de que el mío siempre esté. Incluso cuando juega el Betis. Cada puto partido es como si estuviera a punto de darme un jamacuco.

¡Viva el Betis manque pierda!

Eso [ja, ja, ja]. ¡Viva el Betis!