La expresión «un viaje» goza en el español de Canarias de una extraordinaria polisemia. Comúnmente se emplea para referirse a una gran cantidad de cosas o de algo, nos sugiere así una magnitud informal referida a elementos incontables o de difícil cuantificación. Por ejemplo, para definir una multitud: «un viaje de gente», expresión que se puede escuchar en diálogos como este: «Chacho, al principio no había sino cuatro gatos, pero al final se juntó un viaje (de) gente que no cabía un alma». En este sentido son sinónimos de «un montón» o «una purriada» que se suelen emplear normalmente con «un montón de gente» o «un montón de cosas» o indistintamente se puede escuchar «una purriada/porriada» para referirse igualmente a gran cantidad de algo o a una multitud o un grupo numeroso de personas, animales o cosas. Un viaje se emplea también para hacer referencia a una cierta cantidad de elementos materiales, por lo general a materiales de obra, que caben en un camión u otro vehículo de trasporte. Y se define considerando tanto el desplazamiento geográfico del vehículo como el volumen de la carga. Se inserta en contextos como el siguiente: «con el camión dio varios viajes de arena de barranco, un viaje de bloques y un viaje de broza». [«Broza» se dice en el español de las Islas a la mezcla de arena con guijarro o canto rodado pequeño extraída del barranco y que amasado con cemento se destina a la elaboración de cierta argamasa]. Esto en sentido literal, ya que metafóricamente se puede decir también «echarle (a algo) un viaje de broza» para expresar en sentido figurado que se quiere ocultar algo, un asunto engorroso que es mejor olvidar. Pero también se puede escuchar «darle o pegarle un viaje a alguien» que significa propinarle un golpe, agredirlo con contundencia: «le largó un viaje que lo dejó echado» («le pegó/dio un lambriazo que lo tiró por tierra»). Sin embargo, si usted llega al aeropuerto de Gando (Gran Canaria) y coge un taxi para ir a Maspalomas puede que escuche al taxista dirigirse al «controlador» antes de partir para que le apunte «un viaje», mientras que si va a El Burrero, pongamos por caso, le apuntará «una carrera». Lo mismo podrá escuchar entre los taxistas de la capital grancanaria en formas dialógicas como estas: «Ayer me salió un viaje a Mogán y me hice el día»/ «A mí, apenas pegué a trabajar esta mañana me salió una carrera a San Cristóbal». En el argot del taxi se contraponen los conceptos de «viaje» y «carrera» dependiendo de la distancia al lugar de destino. Referido a otro tipo de «viajes» es la expresión «echar un viaje» que se emplea como forma tabuizada para referirse de manera socarrona al acto sexual. Mientras que «dar un viaje a La Habana» es una expresión antigua que viene usada para decir que se ha concluido un buen negocio. Por otro lado, «meter a alguien a viaje» (»no hay quien lo meta a viaje») tiene un sentido similar a «meter a alguien en vereda» que significa sacar a alguien de una posición equivocada y reconducirlo por el buen camino, por la recta vía, «hacer que coja fundamento». Y estos son algunos de los usos y significados de la voz «viaje», pero entre tanto sinónimo y tanto viaje, tenga cuidado no se me equivoque que no es lo mismo «dar un viaje» que «echar un viaje».