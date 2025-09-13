Tenerife se proyecta a todo el mundo con el Festival Boreal

El ecofestival de referencia internacional Boreal acogerá un total de 21 propuestas musicales llegadas de Europa, América, África y Asia, además de una amplia representación canaria. La 18ª edición de esta cita se llevará a cabo entre el miércoles y el domingo de la próxima semana en el municipio norteño de Los Silos. De igual manera, una vez más, Boreal abre su programación a la acogida de diversas disciplinas artísticas apostando por la inclusión, la sostenibilidad y la biodiversidad como ejes y elementos de imbricación.

En su presentación oficial, el consejero insular de Cultura, José Carlos Acha, señaló que «hablamos de un festival que une la muestra artística, los talleres, la concienciación medioambiental y la proyección de la cultura local; objetivos que traslada también a la población, convirtiéndose en una referente de la Isla Baja y más allá de los límites de Tenerife».

El director de la muestra, Javier Jiménez, puso en valor que «uno de los signos importantes del festival es que se ha desarrollado de manera ininterrumpida durante 18 años y siempre en el mismo emplazamiento, sin perder su raíz». Recordó que, en sus inicios, era difícil encontrar un festival socioambiental pero «lo hemos hecho durante todo este tiempo situando a Los Silos en el mapa internacional, con hitos importantes añadidos como el hecho de aportar el 6% anual del PIB de Los Silos».

Además de una completa oferta música con conciertos que se desarrollarán entre el viernes y el sábado, el evento ofrecerá actividades paralelas como exposiciones, una residencia artística, talleres, rutas y acciones de sensibilización medioambiental y social, manteniendo su esencia como festival sostenible que pone en valor el entorno natural, la cultura local y la convivencia global.

El director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, hizo mención al hecho de que «hace 18 años era una rareza que un festival defendiera los valores medioambientales y hay que felicitar a la organización por llevar esta bandera durante tanto tiempo». En paralelo, subrayó que se trata de una cita que es ejemplo de que con menos público las muestras culturales puede ser más exitosas en la consecución de sus objetivos».

El edil de desarrollo Local, Medio Natural y Aguas, Ángel López, señaló que, «a lo largo de su historia, el festival ha afinado tanto que no es fácil tener más campos de mejora; es un cúmulo de detalles que llevan a cabo con total acierto». Además, el director de Relaciones Institucionales de Turismo de Islas Canarias, Javier Prieto, valoró cómo el festival «ha consolidado a lo largo de sus 18 ediciones una programación innovadora». n