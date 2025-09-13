Hovik Keuchkerian (actor): «Con este ‘Grito’ nos reímos y atacamos lo absurdo del ser humano»

El actor Hovik Keuchkerian regresa al stand up con Grito. Este monólogo fuera de lo habitual llega a Canarias del Festival Reíslas, que programa dos citas en Tenerife (el viernes 19 de septiembre en el Paraninfo de la ULL) y en Gran Canaria (un día más tarde en el Teatro Víctor Jara).

Poder disfrutar de un espectáculo como Grito, y encima hacerlo con dos fechas en Canarias, es inusual en un territorio como el insular.

La sensación que tengo siempre, y lo que mis amigos me cuentan también, es que estáis un poco dejados de la mano de Dios y, como no hay nadie que realmente se preocupe, no se pone solución. Es una pena porque siempre que voy a rodar, que cada voy vez más porque se está desarrollando mucho la industria y tenéis unos platós naturales maravillosos, o a hacer monólogos me doy cuenta de que no faltan infraestructuras, pero sí hay que darle un empujón a la situación isleña.

Grito supone su regreso al stand up tras 15 años apartado del formato. ¿Por qué se le ocurrió regresar a los escenarios con este tipo de monólogos?

Yo empecé haciendo esto precisamente. No pensaba que fuese cómico, que no iba a funcionar, pero así fue. Después de siete años en ello me llegó la oportunidad de desarrollar mi carrera de actor, algo en lo que tampoco había pensado demasiado, pero hace como un año decidí regresar al principio y estoy a punto de iniciar la segunda temporada de Grito, que además va a tener lugar en Canarias. Mientras escribía otra cosa, una obra de teatro, me di cuenta de que me apetecía hablar por mi propia boca, y no desde ningún personaje. Me puse a escribir y me di cuenta de que me estaba saliendo un grito y eso fue lo que me empujó a volver a los escenarios, con un micrófono y una luz, mi texto y lo que soy capaz de transmitir. Yo tengo una manera particular de entender el stand up y por eso no se trata de un monólogo para todos los públicos y a veces puede que no sea ni agradable.

¿Temió que con su carrera como actor pudiera perder su propia voz en el mundo?

No, no creo que pierda la voz cuando me pongo a las órdenes de un director. Yo creo que sumo cuando doy forma a un personaje. Creo que estamos ante dos trabajos totalmente distintos. Pero tenía claro que quería recuperar la adrenalina de ponerme sobre un escenario. Y ha sido un trabajo largo porque cuando me suba a los escenarios de Canarias ofreceré un cosa que no tiene nada que ver con lo que hice hace un año durante el estreno. El texto está creciendo, y no va a dejar de hacerlo nunca. No he hecho ni una sola vez el mismo texto.

Efectivamente, usted ha comentado que se trata de un texto en evolución. ¿Eso le da vértigo cada vez que ofrece una nueva función?

Creo que este proyecto ha sido una locura desde el principio y aquel estreno fue una barbaridad, fue un salto de fe. Tenía claro que iba a haber una progresión y por eso existe un cambio de texto continuo porque yo creo que es a base de repetir cómo se mejoran las cosas.

Dice que trata de lograr el equilibrio entre el humor, la poesía y la reflexión pero ¿recibe la respuesta del público? ¿Se entrega precisamente más en unas partes u otras?

Mi forma de comunicar es como un todo y por eso creo que se tienen que cumplir unas proporciones para que esto no sea un discurso y que el espectador se sorprenda, que no le quede más remedio que bajar la guardia, subirse a mi barco y dejarse llevar. Y eso está totalmente relacionado con el contenido del texto y con los cambios de ritmo y de contenido, que hacen que en un momento dado alguien se esté riendo, luego se emocione, a continuación yo le caiga mal y luego, bien. Al final, lo que pasa es que el público viene a ver lo que yo digo y hago y por eso vienen personas de todas las edades, que es una cosa maravillosa. Lo que hace este texto es reírse y atacar lo absurdo del ser humano.

¿Cómo es ese público que acude a disfrutar de Grito?

Me llevo muchas sorpresas porque veo cómo la gente regresa y se trae a sus hijos, por ejemplo. De hecho, es muy bonito cuando sueltas una reflexión como un pepino, como digo yo, sobre la guerra civil y tienes delante a una pareja de 19 años y al lado, un matrimonio de 80, y puedes ver la reacción de unos y de otros.

«En un escenario, con un tío hablando con un micrófono en la mano, cabe prácticamente de todo»

Será gratificante que en propuestas como estas, en las que el público puede estar más o menos de acuerdo, al final todos remen en la misma dirección para formar parte de lo que está sucediendo sobre el escenario.

Es que parece que tenemos que estar de acuerdo todos con todos, y así el mundo no funciona. Tenemos que hacer que el mundo funcione sin estar todos de acuerdo. Es en el proceso de entendimiento y de comprensión cuando evolucionamos. Es imposible que todos coincidamos, incluso si salgo al escenario para hacer una comedia básica. Me gusta mucho que, cuando termino cada monólogo, me quedo hablando con el público desde el escenario y agradezco profundamente a la gente que no está de acuerdo con lo que digo y aún así se queda para ese momento.

El grito que lleva a escena hace frente a las numerosas tragedias y situaciones que se dan en el mundo. En el caso de Canarias, contamos con una crisis migratoria sin precedentes. ¿Tendría cabida en su espectáculo este tema?

Hombre, por supuesto, cómo no va a tener cabida ese tema. La sinopsis de este espectáculo dice que no hay lugar de mayor libertad que un escenario cuando lo pisa un cómico. Es así. En un escenario, con un tío hablando con un micrófono, cabe de todo. Hay políticos, medios de comunicación, personas diciendo auténticas barbaridades todos los días y yo me pregunto ¿resulta que un individuo solo sobre un escenario, con un micro, no puede hacer comedia y reflexionar, hacer poesía sobre cualquier asunto? Sé que incluyo cosas muy duras en el texto, porque hablo de la guerra, del dolor, de la rabia, de lo estúpidos que somos, de la muerte y de que vamos a extinguirnos como especie. Nadie ha dicho que las cosas que un tío diga sobre un escenario tienen que agradar a todo el mundo, simplemente es así.