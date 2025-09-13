De los Backstreet Boys al latino de moda: Carín León actuará en la Sphere de Las Vegas

El cantante mexicano Carín León continúa dejando una huella profunda en la música y cultura latina en Estados Unidos al convertirse en el primer artista latino en presentarse en la Sphere de Las Vegas, el que se ha convertido en el recinto de moda tras la residencia de los Backstreet Boys.

Carín León ofrecerá tres shows al como parte de la celebración anual del Día de la Independencia de México en Las Vegas, que tendrán lugar el 11, 12 y 13 de septiembre de 2026.

La llegada de León al Sphere establece un nuevo estándar para la música en español en vivo en Estados Unidos, al tiempo que lo consolida como pionero que abre las puertas para la música en español a nivel global y lo consolida como una de las voces más influyentes de la música latina en el mercado estadounidense.

Despliegue visual

Los fans de León tendrán la oportunidad de disfrutar de un despliegue visual y puesta en escena nunca antes vistos en la música en español, con León haciendo uso de las tecnologías de nueva generación de la Sphere, incluyendo la pantalla LED de mayor resolución del mundo que envuelve, cubre y rodea a la audiencia creando un ambiente visual completamente inmersivo. El recinto también cuenta con el sistema de audio más avanzado del mundo para conciertos, Sphere Immersive Sound, que ofrece audio con una claridad y precisión inigualables para cada asistente.

Un número limitado de Paquetes VIP de Viaje están ya disponibles. Estos incluirán una estancia de dos noches en The Venetian Resort Las Vegas, entradas VIP reservadas y 'merchandising' exclusivo. Los fans pueden visitar www.carinleon.com para más información sobre los Paquetes VIP de Viaje y otras opciones.

Preventa de entradas

La preventa comenzará el jueves, 23 de septiembre, a las 12:00 p.m. Los fans pueden registrarse e inscribirse para obtener acceso prioritario a las entradas en la web del artista. La venta general se realizará el viernes, 26 de septiembre, a la misma hora y en la misma página web.

Cartel del espectáculo. / E. D.

El arrollador talento de Carín León lo ha establecido como uno de los artistas latinos más imponentes de la actualidad. El ganador del GRAMMY y Latin GRAMMY ha conquistado importantes escenarios musicales de Estados Unidos, como el Grand Ole Opry en Nashville.

También en marzo de 2025 hizo historia al convertirse en el primer artista mexicano en actuar en el escenario principal del reconocido Rodeohouston, además de marcar un récord histórico de audiencia para un artista hispano al reunir a más de 70.000 personas.