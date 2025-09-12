Siete películas isleñas llegan al Festival de San Sebastián

Canarias regresa este año al Festival de Cine de San Sebastián, que tendrá lugar entre los días 19 y 27 de este mes. De hecho, el mismo día de la inauguración de su 73º edición será el estreno de la película canaria La Lucha, de José Alayón y el Viaje Films, seleccionada dentro de la sección New Directors, y que cuenta con subvenciones del Gobierno de Canarias. Además, esos días se proyectarán otras seis películas vinculadas a las Islas y habrá un encuentro en el que se presentarán casos de éxito de empresas isleñas que han conseguido entrar como coproductoras minoritarias en grandes producciones nacionales e internacionales.

Este encuentro ha sido organizado por el Gobierno de Canarias bajo la marca Canary Islands Film, y pondrá el foco de forma especial en una de sus más reciente líneas de apoyo al sector, la denominada Fondo de Coproducción Minoritaria, que permite a las empresas isleñas participar como copropietarios minoritarios en producciones de gran presupuesto que se impulsan en otras partes del mundo.

Este encuentro será el martes 23, a las 19.30 horas, en el marco de la zona Industry, la sección de mercado del festival donde se establecen contactos y se cierran negocios. Además de diferentes representantes de las administraciones canarias, participarán, por parte de las empresas canarias Jairo López, de El Viaje Films, que compartirá su experiencia como coproductora minoritaria del proyecto Magallanes, película que fue seleccionada en la última edición del Festival de Cannes, y que se presentará a los Premios Óscar 2026 en representación de Filipinas; y Elena López, de Mararía Films, que participó de la misma forma en el proyecto Ameba, seleccionada en el Festival Internacional de Toronto 2025.

Entre los siete títulos vinculados a Canarias y que formarán parte de esta edición del Festival de San Sebastián destaca La lucha, el nuevo largometraje del canario José Alayón, que competirá en la sección New Directors, que está dedicada a primeras y segundas obras de cineastas con una propuesta singular. Rodada íntegramente en Fuerteventura, la película se adentra en el universo de la lucha canaria a través de los personajes de Miguel y su hija Mariana, quienes afrontan la pérdida de la madre en un contexto marcado por este deporte tradicional. Protagonizada por actores no profesionales con vínculos reales con la lucha, la cinta propone una mirada íntima al duelo, la transmisión generacional y la identidad colectiva.

Además, en la sección oficial del festival competirá por la Concha de Oro de esta edición el largometraje rodado en Canarias Maspalomas, de José Mari Goenaga y Aitor Arregi. La cinta está ambientada en la localidad grancanaria que da título a esta propuesta audiovisual y se rodó parcialmente en las Islas. La película aborda los conflictos de identidad, los silencios sociales y las heridas emocionales a través del personaje de Vicente, que se encuentra interpretado por Jose Ramón Soroiz. La propuesta está producida por Irusoin, Moriarti y Maspalomas Pelikula AIE.

En la sección Made in Spain estará el cortometraje documental Abril, hoy no es invierno, dirigido por Mabel Lozano y producido por Videoreport Canarias y Mafalda Entertainment. La cinta se rodó entre Canarias y Málaga y se encarga de visibilizar una historia real de violencia sexual ejercida contra una joven con parálisis cerebral, que logró pedir auxilio a través de sistemas alternativos de comunicación.

En este mismo apartado se encuentra En silencio, un documental dirigido por la modelo y actriz canaria Sara Sálamo que narra la recuperación de su marido, el futbolista Isco Alarcón, tras una lesión en el peroné y dos operaciones. La producción ha estado a cargo de Montauk Canarias. También se podrá ver el largometraje Todo lo que no sé, de Ana Lambarri, de la productora canaria Naif Films sobre la toma de decisiones en la vida que pueden tambalear el entorno; y Fragmentos, de Horacio Alcála, de la canaria La Noria Producciones y rodada en las Islas, sobre los conflictos en las relaciones de pareja.

De otra parte, en la sección Culinary Zinema se proyectará Uno de los nuestros: Legado Joan Roca, de Jorge Fernández Mayoral y Virginia Jönas Urigüen, producido por la empresa isleña La Caña Sisters; y en la de Infantil, la película de animación Heidi, el rescate del lince, del equipo de la canaria 3 Doubles Producciones.

Hacia la otra orilla

De otra parte, Canarias ha sido invitada a participar en un encuentro profesional de coproducción con Uruguay, Brasil, Colombia y República Dominicana, organizado por la asociación Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay. Esta participación isleña se produce tras la presencia de Canary Islands Film en al mercado Ventana Sur, el más importante de Latinoamérica, que tuvo lugar en la capital uruguaya en 2024 y en el que se estableció este contacto e interés mutuo entre las productoras de ambas orillas. Canarias se ha convertido en un socio clave de cara a la coproducción y, ejemplo de ello, es este encuentro profesional al que ha sido invitada.

El director general de Innovación Cultural e Industrias, Cristóbal de la Rosa, señala que «la idea este año es reunir a agentes de la industria que asisten al mercado profesional vinculado al Festival para presentarles las posibilidades que abre esta herramienta si están en busca de socios para sus próximas producciones. Un acto en el que podrán además escuchar directamente a dos empresas canarias que lo han conseguido a raíz de acceder a estos fondos». n