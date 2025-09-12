LA 'PLAYLIST' DE EPE
Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana
Cada viernes, los dos miembros de la sección de cultura de este periódico, con sus diferentes filias y fobias musicales, proponemos tres temas por cabeza para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Solo hay que darle al play
Las 3 de Pedro del Corral
'Callaíto', de Alizzz
Responsable de hits como Ya no siento nada y Todo me sabe a poco, Alizzz ha desarrollado un olfato particular para identificar tendencias. Curtido en el estudio de C. Tangana y Rosalía, su trayectoria de alto vuelo le ha catapultado a los primeros puestos de venta. Callaíto, tras el empujón que dio con Conducción temeraria, su segundo elepé, continúa la senda escogida... con un puntito extra. Sigue igual de canalla, pero más directo si cabe.
'Mujer de agua', de Ede
Bajo el brazo de Xoel López e Ismael Serrano, Ede ha perfilado su identidad artística a fuego lento. Huye de las modas a toda prisa, poniendo su foco en los pequeños detalles de la vida. Suena íntima, siempre acústica. Publicó su primer álbum en 2022 y, desde entonces, no ha parado de crecer. Sigue polinizando a la masa con un puñado de canciones que, sobre todo, no es tontería, buscan templar el alma. Lo demás llegará.
'Nunca me parece suficiente', de Maren
Con la hondura de Russian Red y la chispa de La Bien Querida, Maren ha hecho de la música el diario que jamás redactó. Quizá, porque entonar aquellas emociones le ayudaban a entenderlas. Una absolución que, sin querer, fue tomando cuerpo en el chiquito Alguien sin vergüenza: ahora, ocho años después, sus letras tienen el punto justo de furia que, frente a su dulce imagen, la vuelven única. Nunca me parece suficiente suena exquisito.
Las 3 de Jacobo de Arce
'Brand New Me', de Saint Etienne & Confidence Man
Salió finalmente el último disco de Saint Etienne, el que han anunciado que pone fin a su carrera discográfica como banda. El surtido de canciones, variado y algo irregular, les ha quedado pese a todo más que digno como disco de despedida. Pero quizá de todas ellas sea esta Brand New Me firmada con los australianos Confidence Man, que suena tanto a los inicios de la banda, a aquellos maravillosos primeros 90, la que nos ha dejado el pecho más encogido a pesar de su espíritu festivo. Nostalgia saltarina para acompañar el fin de un ciclo musical prodigioso.
'Le penseur', de Benjamin Biolay.
"El declive era previsible/ La humanidad tan poco sensible / Pero mientras haya bistrós / Quiero morir pero no demasiado", canta Benjamin Biolay en esta canción/crónica del hacerse mayor, pensar demasiado y ver que las cosas no han salido exactamente como uno querría, pero quizá tampoco es para tanto y conviene tomárselo con un poco de calma y algunas gotas de cachondeo.
'About Time', de Cate Le Bon
Cate Le Bon ha ido siempre bastante por libre en esa promoción con birrete de cantautoras guitarristas que han tomado al asalto la música anglosajona en la última década. Como una St. Vincent menos llamativa, la galesa también parece haberse metido fuertes atracones de vanguardia neoyorquina, aunque ella no haya llegado a compartir escenario con un David Byrne que podría haber inspirado muchas de sus canciones. Esta About Time es otra deliciosa entrega de art pop que anticipa el que será su próximo álbum, Michelangelo Dying, que se publica a final de mes.
