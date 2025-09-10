Laura Pausini actuará por primera vez en Tenerife

Laura Pausini, una de las artistas italianas más internacionales, regresa a los escenarios con una de las giras más esperadas del próximo año: 'Yo canto world tour 2026/2027'.

La cita en Canarias será el próximo 29 de marzo en el Estadio Antonio Domínguez de Arona, en Tenerife, en lo que promete ser una noche histórica. Será la primera vez que Pausini actúe en directo en Tenerife. La isla, conocida por sus paisajes únicos y su hospitalidad, servirá de escenario perfecto para este gran evento.

La gira mundial, la undécima en la carrera de la artista, arranca por primera vez en España y visitará ciudades como Pamplona, Barcelona, Valencia y Madrid, antes de continuar por Latinoamérica, Estados Unidos, Italia y el resto de Europa.

Cartel de la gira. / E. D.

“Comenzar la gira en España es para mí un regalo y una decisión muy personal. Es un país que forma parte de mi historia desde el inicio. Hay canciones que te adoptan, igual que hay países que te abrazan, y España me ha dado siempre ese abrazo”, declara Laura Pausini.

Nuevas canciones y grandes éxitos

En su concierto en Tenerife, el público podrá disfrutar de un recorrido por sus grandes éxitos junto con las nuevas canciones de su próximo álbum 'Yo canto 2', continuación del icónico 'Yo canto' (2006). Este nuevo trabajo incluirá homenajes a grandes clásicos italianos y latinoamericanos, reafirmando la esencia interpretativa que ha convertido a Pausini en una de las voces más queridas del mundo.

Con más de 75 millones de discos vendidos, un GRAMMY®, cuatro Latin GRAMMYs, un Globo de Oro y nominaciones al Óscar y al Emmy, Laura Pausini es la artista italiana más escuchada a nivel internacional y una de las figuras más influyentes de la música global.

Entradas

Las entradas para el concierto de Tenerife saldrán a la venta próximamente.

Toda la información se podrá conocer a través de los canales oficiales de las promotoras del concierto en redes sociales: @LatitudCanarias y @_newevent.