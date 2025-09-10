Juan Floristán abre el Festival Contemporáneo

El Festival Contemporáneo, uno de los proyectos nacidos al amparo del Festival Internacional de Música de Canarias, alcanza este año su quinta edición, con la que afianza y consolida su apuesta por la música académica más actual. En esta ocasión, ofrecerá 17 conciertos y una instalación sonora en los que se podrán escuchar, entre otras muchas, al menos nueve piezas de compositores de las Islas, de las que siete son estrenos. El festival se celebrará del 23 de septiembre al 12 de octubre, con un cartel integrado por grupos internacionales, nacionales y locales.

Será el caso de Juan Floristán, reconocido por su virtuosismo técnico y su capacidad para crear belleza sonora, y quien se encargará de dar el pistoletazo de salida a la programación con un concierto escenificado de piano y perfomance en ambas capitales, donde también está prevista la actuación de uno de los referentes internacionales de música vocal contemporánea, el ensemble alemán Neue Vocal Solisten; los italianos de Opificio Sonoro, con Nacho de Paz en la batuta; y los españoles de Taller Sonoro. De Canarias, el público podrá disfrutar de nuevo de la maestría de Difraccion y de Ensemble Lothar Siemens.

La programación se completa con una gira del Trío Fernández Apellániz por Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma y Tenerife; y una instalación sonora de Pablo Sanz, coproducida junto al Festival de Música Visual de Lanzarote. Asimismo, en el marco de este festival se celebrará el III Encuentro Nacional de Música Contemporánea, que reunirá en la capital tinerfeña a casi medio centenar de expertos. En esta ocasión, la temática de los debates se centrará en la figura del intérprete actual en el ámbito de la música contemporánea.

La mayor parte de los conciertos serán en el Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife y el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria, y en las sedes de los dos conservatorios de música. La gira del Trío Fernández-Apellániz también llegará a El Salinero (Lanzarote), Auditorio de Antigua (Fuerteventura) y Teatro Circo de Marte (La Palma), mientras que la instalación sonora de Pablo Sanz se podrá disfrutar en El Almacén (Lanzarote). Las entradas están disponibles en la página web del festival, y en las de los espacios que acogen los conciertos. Los espectáculos en los conservatorios son gratuitos, si bien será necesario retirar la invitación.

De las más de 40 obras que se interpretarán, nueve son isleñas, y siete de ellas son de estreno. Estas últimas corresponden a Leandro A. Martín, Gustavo Díaz Jerez, José Luis Perdigón, Ciro Hernández, Alejandro Arrocha, Alicia González de la Fe y Alberto Martínez. A ellas se unen piezas de sello canario de Laura Vega y Ángel Fernando Curbelo. El público podrá disfrutar del estreno de tres foráneos: una obra homenaje a María Zambrano, de MorenoGil&Escudero; una pieza del hispano alemán Antonio Gómez Schneekloth y la instalación del madrileño Pablo Sanz. n