Benedict Cumberbatch recogerá el premio Màquina del Temps en el festival de Sitges

A menos de un mes para el arranque de la 58ª edición del Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya (o Sitges Film Festival), Ángel Sala, director artístico del evento, y Mònica Garcia i Massagué, directora de la Fundación Sitges, han revelado esta mañana los últimos títulos por confirmar e informado sobre premios importantes. El actor británico Benedict Cumberbatch, conocido como Sherlock Holmes televisivo o su papel protagonista en 'El poder del perro', recogerá el premio honorífico Màquina del Temps, igual que el actor William Fichtner y dos directores tan de culto como Enzo G. Castellari y Ben Wheatley (con nueva película, el 'thriller' de ciencia ficción 'Bulk', en sección oficial). Además, Carmen Maura (que este año presenta 'Vieja loca'), el exMonty Python Terry Gilliam y Joe Dante serán los receptores del Gran Premio Honorífico, junto al ya anunciado Peter Chan.

En cuanto a las novedades del programa, hablamos de una auténtica avalancha de atractivos. En Sección Oficial se podrán ver películas tan esperadas como 'No other choice', de Park Chan-wook ('Old boy', ganadora del festival en 2004), sátira del capitalismo tardío muy bien recibida en Venecia; la versión de 'Drácula' del iconoclasta cineasta rumano Radu Jude, por primera vez con película en Sitges, o 'Together', de Michael Shanks, aplaudido 'body horror' con Alison Brie y Dave Franco como pareja literalmente codependiente. Además, encontramos a concurso desde maratones de acción ('The furious', de Kenji Tanigaki, "con las coreografías más alucinantes del año", prometió Sala) al nuevo tributo al giallo de Hélène Cattet y Bruno Forzani ('Reflection in a dead diamond'), pasando por una fantasía oscura protagonizada por Jenna Ortega ('Death of a unicorn').

También novedades de autores famosos, ya fuera de competición, en una sección Sitges Collection especialmente rica. Del siempre escurridizo Yorgos Lanthimos podrá verse 'Bugonia', su singular 'remake' de 'Save the green planet!'. De otro director querido en el festival, Guillermo del Toro, llega una esperada revisión de 'Frankenstein' con el 'it boy' Jacob Elordi como el Monstruo. Del siempre interesante Scott Derrickson, que concursó en 2012 con 'Sinister', tendremos 'Black phone 2'. Y los aficionados al 'anime', que cada vez son más, tienen una cita ineludible con lo nuevo del maestro Mamoru Hosoda: 'Scarlet', sobre una princesa que explora un singular universo en el intento de vengar la muerte de su padre.

En Òrbita, sección dedicada a la acción, encontramos amplia presencia del cine asiático. Sacudirán las plateas la china 'Cessium fallout', de Anthony Pun, espectacular ejemplo de cine de catástrofes; las surcoreanas 'Tristes tropiques', de Park Hoon-jung, y 'The old woman with the knife', de Min Gyu-dong, o un par de películas (no podía ser solo una) de Takashi Miike: 'Blazing fists', sobre un brutal torneo de artes marciales, y el algo más pausado 'thriller' policíaco 'Sham'.

Y pondrá el lazo a la edición 'La larga marcha', adaptación de Francis Lawrence de la novela de supervivencia de Stephen King. Por si hace falta un aliciente extra: su guionista es JT Mollner, autor de la sorprendente 'Strange darling'.

Otras secciones paralelas

Tras su rueda de prensa del pasado julio , el festival ha ido informando estas últimas semanas sobre títulos de otras secciones paralelas. En la siempre libre Noves Visions destacan el 'thriller' psicológico 'The things you kill', de Alireza Khatami, seleccionada por Canadá como precandidata al Oscar a mejor película internacional; 'Anything that moves', de Alex Phillips, intriga psicosexual con aparentes toques de giallo, muy bien recibida en el festival Fantasia de Montreal, en el que también dio que hablar 'Lucid', de Deanna Milligan y Ramsey Fendall, muestra del renovado riesgo del cine de género canadiense.

En la sección Anima't tampoco faltarán propuestas temerarias, como las que animarán una serie de nuevas proyecciones 'late night': véase (si se tiene la edad adecuada) 'Dog of God', de Lauris y Raitis Abele, 'folk horror' cargado de sexo y escatología que Lituania se ha atrevido a elegir como su representante para los Oscar. Ya en las clásicas sesiones golfas de Midnight X-Treme se podrán ver delirios como la adaptación (clasificada X) del tebeo underground 'Fóllate a mi hijo', dirigida por Todd Rohal, o 'Flush', de Grégory Morin, odisea cada vez más alocada de un hombre con la cabeza atrapada en un váter.

El amplio escaparate del 'fantastique' de Panorama incluirá, entre otros atractivos, ejemplos de nuevo 'folk horror' como 'The surrender', de Julia Max, o 'Rabbit trap', de Bryn Chainey, suspense sensorial para fans de la serie 'The listeners' , Y en Sitges Documenta habrá espacio para películas sobre Vincent Price, la productora Hammer, la Kim Novak de 'Vértigo', el cine transgresor de Eloy de la Iglesia o el papel de las mujeres en la configuración del género terrorífico. Entre los numerosísimos títulos de culto que recuperará Brigadoon, destaca claramente 'TerrorVision', de Ted Nicolaou, extraña comedia de terror sobre un sistema de televisión por satélite que trae a un alienígena a casa de una perfecta familia nuclear.

Todos estos títulos, entre muchos otros, vienen a sumarse a ganchos ya anunciados como la inaugural 'Alpha', de Julia Ducournau ('Crudo', 'Titane'), discutida alegoría del SIDA; 'La hermanastra fea', de Emilie Blichfeldt, o 'La Cenicienta' en clave de 'body horror' noruego; 'If I had legs I'd kick you', de Mary Bronstein, pesadilla maternal con una Rose Byrne digna, según se dice, del Oscar; 'Good boy', de Ben Leonberg, historia de fantasmas contada desde la perspectiva de un perro, o, ya con el espejo retrovisor puesto, la proyección especial de 'Re-Animator', que cumple cuatro décadas este año, con presencia de destacados miembros de su equipo, la actriz Barbara Crampton en cabeza.

La 58ª edición del festival de Sitges se desarrollará del 9 al 19 de octubre. De momento, no hay noticias sobre cuándo saldrán los horarios, pero Sala ha prometido que será "pronto".