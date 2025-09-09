La exposición 'Las otras vidas de Alexis Ravelo' llega a Puerto de la Cruz

Hace más de dos años del prematuro fallecimiento de Alexis Ravelo, que dejaba a sus lectores huérfanos de nuevas obras, de su gran sentido del humor y de su inmensa generosidad. En este tiempo, los actos de homenaje no han cesado y una muestra más es la exposición 'Las otras vidas de Alexis Ravelo', que organiza la Cátedra Cultural Antonio Lozano de Género Criminal, con la colaboración del Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria y el Departamento de Filología Española de la Universidad de La Laguna, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz.

La exposición tendrá lugar en el Espacio Cultural Castillo de San Felipe del Puerto de la Cruz y será inaugurada el 11 de septiembre a las 19:15 horas.

Esta exposición, comisariada por Antonio Becerra Bolaños, recrea la organizada en 2024 en la Biblioteca Insular de Gran Canaria y pretende mostrar las múltiples caras de la vida y la obra de Alexis Ravelo.

El programa de actividades, organizado por Javier Rivero Grandoso, invita al público a conocer un poco más sobre uno de los autores más destacados del panorama narrativo nacional a partir de distintas perspectivas. Para ello, participarán escritores como C.J. Nieto, Carlos Zanón, Jon Arretxe, José Luis Correa o Julia Rivero y críticos como Marta Marne, Eduardo García Rojas y Belén González Morales. También estarán en el Puerto de la Cruz el editor de AlRevés, Gregori Dolz, y la traductora al francés de las novelas La estrategia del pequinés y Las flores no sangran, Amandine Py.

Como colofón, la Agrupación de Teatro de Filología dramatizará algunos de los microrrelatos de Ravelo en la obra Textículos. Se trata de un programa muy completo que permitirá al público acercarse un poco más a la figura y la obra de Alexis Ravelo.

Cartel de la exposición / E. D.

La exposición se podrá visitar del 11 al 28 de septiembre, en horario de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 de martes a sábado, y los domingos y lunes estará cerrada.

Programa

11 de septiembre

19:15 Inauguración de la exposición. Intervienen Antonio Becerra Bolaños y Javier Rivero Grandoso

19:30 Anuncio del ganador del II Premio de Novela Negra Alexis Ravelo. Intervienen Gregori Dolz, Antonio Becerra Bolaños y Javier Rivero Grandoso

12 de septiembre

19:00 Editar a Alexis Ravelo. Intervienen Gregori Dolz y Eduardo García Rojas

17 de septiembre

19:00 Las otras vidas de Alexis Ravelo: profesor, gestor cultural… Intervienen C.J. Nieto, Julia Rivero y David Ojeda

18 de septiembre

19:00 Alexis Ravelo, escritor. Intervienen Carlos Zanón, C. J. Nieto y Javier Rivero Grandoso

22 de septiembre

19:00 Traducir a Alexis Ravelo. Intervienen Amandine Py, Clara Curell y José Oliver Frade

23 de septiembre

19:00 Alexis Ravelo visto por la crítica. Intervienen Belén González Morales, Marta Marne y Javier Rivero Grandoso

24 de septiembre

19:00 Alexis Ravelo, escritor. Intervienen Jon Arretxe, José Luis Correa, Marta Marne y Javier Rivero Grandoso

28 de septiembre

19:00 Representación de Textículos, a cargo de la Agrupación de Teatro de Filología