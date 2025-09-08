Pepe Valladares (presidente del Círculo de Bellas Artes): «Queremos convertirnos en un centro de arte contemporáneo»

El Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife cumplió, el domingo 7 de septiembre, cien años de historia. A punto de finalizar una ambiciosa obra en el edificio de la calle Castillo, la institución se viste de gala para celebrar otro centenario cargado de cultura. Su presidente, Pepe Valladares, agradece la ayuda que han brindado diferentes instituciones para garantizar esta vuelta al ruedo y afirma: "Lo han hecho por amor al Círculo".

¿Qué ha preparado la junta directiva del Círculo de Bellas Artes de cara al centenario que celebran esta semana?

Hemos hecho verdaderos equilibrios con las fechas porque la apertura está siendo bastante complicada. Aunque al principio queríamos dar forma a un programa que se prolongara durante varios meses, lo hemos tenido que concentrar todo. Realmente, el centenario como tal se cumplió el pasado domingo pero el jueves haremos el acto oficial con la reapertura del edificio. Aunque el público no se va a encontrar con ninguna exposición, sí se va a poder percibir un cambio y hablaremos del espíritu del nuevo Círculo. Básicamente, lo que queremos es poder brindar con nuestros socios, que han tenido tanta paciencia durante los siete años que se ha prolongado la intervención. En ese tiempo, algunos se han ido y otros ha venido. La verdad es que ahora tenemos más socios que cuando comenzó la obra.

¿Y cuándo retomará la actividad el edificio?

El día 18 de septiembre inauguramos la primera exposición del nuevo siglo, que estará comisariada por Octavio Zaya y donde participarán unos 30 artistas contemporáneos canarios. Nuestro objetivo es reflexionar sobre la situación del arte visual en las Islas y se irán sucediendo las exposiciones individuales y colectivas dentro de esta iniciativa hasta julio del próximo año. Va a ser una exposición muy intensa con obra nueva. También habrá unas jornadas.

«La cultura es la gran herramienta que modifica la sociedad, que la da felicidad y humanidad»

¿Cuáles es la idea de ese nuevo Círculo del que habla?

Creo que lo más destacado es que somos capaces de realizar un paralelismo entre los años en los que apareció el Círculo, en las décadas de 1920 y 1930, y la actualidad. Además, en esta nueva etapa destacaría el proyecto de profesionalización en la gestión que queremos poner en marcha. Queremos garantizar una correcta forma de contratación de los artistas para dar ejemplo. Queremos que el Círculo sea un lugar en el que se genera la cultura y se habla con claridad, dando lugar a un debate sin ningún tipo de problema. También queremos profesionalizar la gestión del espacio y que contemos con un proyecto claro. Queremos ser un centro de arte contemporáneo y que la sala de exposiciones sea una parte más de un todo, en donde se genere un debate entre la sociedad y el mundo del arte y de la cultura, y donde tengan cabida todas las opiniones.

¿A qué cree que se debe el incremento del número de socios que se ha producido en los últimos años?

Cuando comenzó la obra, éramos alrededor de 160 socios, pero parece que nuestro mensaje ha calado dentro del mundo del arte y ahora somos cerca de 300 socios. Creo que ahora hay una ilusión renovada; hay retorno de ideas y se están apuntando artistas de manera constante. La gente ha comprendido que esta reapertura es necesaria para la cultura de la Isla, y que el Círculo es una institución importante.

Y, si no me equivoco, muchos de esos nuevos socios son jóvenes, como los que participaron en julio en la iniciativa de Carta de ajuste que sirvió para ir poniendo en funcionamiento algunas zonas del edificio.

La verdad es que el Decanato de la Facultad de Bellas Artes y nuestro equipo directivo coinciden en muchas cosas y por eso les cedimos el espacio. Ambos consideramos que es necesario expandirnos, pensar el arte desde una óptica profesional y que los alumnos experimenten con el arte contemporáneo. Les hizo mucha ilusión poder trabajar en este edificio y demostrar que son el futuro del Círculo. Varios de los que participaron se hicieron socios y eso vale mucho porque, para ellos, pagar la cuota a lo mejor no es tan fácil como para otras personas que llevan más tiempo en la institución.

Aquella iniciativa sirvió para presentar el Círculo a esas nuevas generaciones pero también para llamar la atención de los vecinos, que al pasear por la calle Castillo comprobaron que la reapertura estaba cerca.

El Círculo es lo que la gente necesita. Nuestra ubicación en la calle Castillo es perfecta y ya durante aquella iniciativa con los alumnos de la Facultad de Bellas Artes comprobamos que la gente estaba interesada. A mí me ilusionó mucho ver a familias enteras que entraban y se interesaban por lo que estaban haciendo los jóvenes.

Cuando iniciaron las obras se plantearon continuar con algunas actividades pero el paso del tiempo demostró que no era una buena idea…

Otras instituciones, como el Ateneo de La Laguna, han tratado de continuar con sus actividades gracias a la colaboración de otras asociaciones después del incendio de octubre de 2019 que lo dejó sin sede. Nosotros sentimos que nos quedamos sin tiempo mientras tenían lugar las obras. Decidimos centrar todos nuestros esfuerzos en la intervención y pensamos en si realmente nos merecía la pena meternos en otras historias. Al final, decidimos no correr porque, mínimo, nos quedan otros cien años por delante.

Con esta reapertura, ¿pretenden relanzar diferentes propuestas y no solo las relacionadas con las artes plásticas?

Exacto. El Círculo no es solamente artes plásticas. De hecho, el origen de la institución estuvo más vinculado a las artes escénicas, la literatura, la poesía y la música. Ahora, hemos decidido elaborar una programación fuerte en artes plásticas y también ofreceremos música y literatura. Además, estamos empeñados en enseñar las tripas de cualquier proceso artístico y es lo que haremos cuando arranque nuestra programación. De hecho, la iniciativa de la Carta de ajuste tenía esa concepción. Me parece que es una parte muy divertida e innovadora. Y es una manera de acercar el sector cultural a la población. La cultura es la gran herramienta que modifica la sociedad, que la da felicidad y humanidad, y más en estos tiempos tan oscuros. La cultura y el pensamiento son claves.

¿Cómo piensan compaginar el fomento del arte en Canarias con la llegada de propuestas de fuera de las Islas?

Queremos llevar a cabo una alianza con los círculos de Bellas Artes de Madrid y de Mallorca, con los que nos sentimos muy próximos en nuestras ideas. Creemos que esas dos instituciones van por la línea correcta y queremos llegar a acuerdos y colaboraciones. Ojalá podemos encontrar patrocinadores que nos permitan traer las acciones que hagan esos Círculos a Canarias y exportar nosotros también nuestras iniciativas. Son muy importantes las ubicaciones de cada uno de nosotros. Mallorca se sitúa en el Mediterráneo y Madrid está en el centro de España. Mientras, nosotros somos un puente entre tres continentes y queremos asumir ese papel: traer el arte y la cultura africana y sudamericana e introducir la propuesta europea a través de esos círculos amigos. Nuestro reto de verdad es traer proyectos que no se hayan visto ni siquiera en Madrid y ofrecer cosas distintas e innovadoras.