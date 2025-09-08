La danza de Canarias y Bulgaria se alía en ‘Fantastic Futures’

La nostalgia no es una trampa del pasado, sino una herramienta para imaginar futuros queer colectivos. Esa es la premisa de la que parte la pieza de danza Fantastic Futures (FF), el trabajo coreográfico más reciente de Aleksandar Georgiev y que se estrena en España el próximo día 26, en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna. Las entradas ya están disponibles a través de la página web del espacio lagunero. No obstante, la propuesta ya vio la luz el pasado mes de mayo en Bulgaria, en el One Dance Festival.

Fantastic Futures surge de una línea de investigación que incluye The Power of S, Screensaver y Atrás, que son piezas creadas desde la nostalgia queer, la suavidad radical y «una mirada política anal, donde observar y percibir desde atrás se convierte en un gesto de resistencia». La pieza cuenta con un elenco nacional e internacional formado por Darío Barreto, Caterina Varela, Martín Los Arcos y el propio Aleksandar Georgiev, y con la banda sonora original de Tsvetan Momchilov y una escenografía del canario Hector León.

Coproducción

Esta coproducción entre España y Bulgaria surge por el vínculo que Georgiev ha forjado desde hace años entre ambos territorios. Se trata de un coreógrafo con una dilatada trayectoria y que está acostumbrado a la proyección internacional a través de un trabajo nómada. El propio coreógrafo explica que FF «se convirtió en una producción canario-búlgara de manera natural, porque durante los últimos cinco o siete años no he querido estar ligado a un solo lugar y me he enfocado en abrazar la diversidad de contextos con los que tengo conexión». Así, la producción «refleja mi política y ética de trabajo y también las alianzas y redes que sigo construyendo a lo largo de mi recorrido profesional».

Cartel de la pieza. / El Día

Georgiev habla de la importancia de «involucrar a personas de contextos diversos» en este proyecto porque «eso nos permite cuestionar nuestros propios valores, políticas y éticas de trabajo, y reflexionar sobre la accesibilidad». «En lugar de limitar el proyecto a un contexto, lugar o línea de pensamiento, Fantastic Futures fue concebido para abrazar la pluralidad», resume el creador.

De este modo, FF cuestiona la idea de que la historia es fija y propone su reconstrucción a través del deseo, la sentimentalidad y la memoria imaginativa. No se trata de reclamar un espacio, sino de reconocer que siempre ha existido, con naturaleza queer. A partir de ahí, la pieza se mueve con suavidad, lentitud y ternura radical, como un nuevo gesto punk. Beatriz Bello es la codirectora del Laboratorio de Artes Vivas y Ciudadanía de Canarias y explica que este proyecto otorga proyección internacional a los artistas de las Islas y además da como resultado un trabajo que «puede cautivar tanto a un programador de Países Bajos como a un latino».

Ternura

Así pues, FF es una pieza que evoca la posibilidad de un mundo más tierno. La activista y artista Daniasa Curbelo forma parte del equipo literario y de investigación de la pieza y se cuestiona: «¿Será la ternura una posibilidad cuando el mundo, tal y como lo conocemos, desaparezca? Yo supongo que sí. Del mismo modo que pervivió a conquistas, genocidios y guerras nucleares, la ternura volverá a aparecer entre los escombros de la sociedad que estamos habitando».

Un momento de la pieza. / El Día

Aleksandar Georgiev explica por su parte que la temática de Fantastic Futures no es algo que haya elegido, sino que es la continuación de una trayectoria que inició en 2014 a través de diferentes trabajos escénicos y proyectos de mediación. «Mi trabajo se centra, en gran parte, en la celebración de narrativas y prácticas queer, siempre presentes en la historia, incluso cuando las estructuras políticas dominantes insisten en crear espacios válidos exclusivamente para mundos heteronormativos y reproductivos». El creador habla de la importancia de dar forma a proyecto que «no eduquen en un sentido didáctico, sino que inviten al público a entender su cuerpo más allá de la frontalidad y celebrar la diversidad, tanto emocional como racionalmente».

Tras su estreno en Bulgaria el pasado mes de mayo, la compañía es consciente del recorrido que puede llegar a tener esta propuesta. Bello afirma que «estamos convencidos de que este estreno en Tenerife va a tener buena acogida dada la originalidad y calado de la pieza». Además, Georgiev celebra la percepción del público, que sostiene que esta pieza es «hipnotizante, profundamente afectiva y capaz de desplegar su propuesta poética y artística de una manera extremadamente tierna y adictiva».