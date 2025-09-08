Auditorio de Tenerife ofrece actividades para más de 80.000 alumnos a lo largo del curso

Junto con el inicio del curso, que arranca este martes 9 de septiembre oficialmente en Canarias, Auditorio de Tenerife pone en marcha hasta siete programas a lo largo de los próximos meses y que se dirigen a diferentes comunidades, edades y todos los niveles educativos. Así, se desarrollarán programas de inclusión social, sesiones musicales didácticas para escolares y colectivos sociales, trabajos de formación artística y visitas guiadas. A través del área educativa, Auditorio ofrece un completo dosier de actividades a los centros educativos y sociales de Tenerife con el que objetivo de que acudan al espacio santacrucero. Así, la previsión es que este curso reciban la visita de unas 80.000 personas, tal y como sucedió en la pasada edición. No obstante, el número de beneficiados se multiplica puesto que también se desarrollan acciones en los centros adscritos al programa.

La oferta educativa de Auditorio de Tenerife comenzará en el mes de noviembre con Cuatro cuerdas y pico, de la Sinfónica de Tenerife, para Infantil; seguida de dos propuestas para Secundaria: Quintetos para el conde de El Afecto Ilustrado y Sueño de la Compañía Criolla, quien también actuará para Primaria con Romeo y Julieta de bolsillo. El segundo trimestre continuará con la propuesta para ese mismo nivel educativo Allegro, concierto para clown y orquesta de la Sinfónica de Tenerife, y un espectáculo de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife Miguel Jaubert.

En la programación destaca, además, la primera propuesta para 2026, que tendrá como protagonistas a las marionetas con Orfeo ed Euridice. El último trimestre del curso estará protagonizado por la ópera El castillo de Barbazul de Béla Bartók y la propuesta del Festival de Música Contemporánea de Tenerife, ambas para Bachillerato y Ciclos Formativos; así como el concierto Fetén sinfónico de la orquesta insular para Secundaria.

Más allá de la música

Teatro en la Escuela es otra de las patas de este programa y cumple diez años trasladando espectáculos profesionales hasta las aulas de los centros tinerfeños. La oferta para el curso 2025/2026 está compuesta por 16 actividades que incluyen funciones y procesos creativos de teatro, música, danza y artes del movimiento para alumnado desde Infantil a Formación Profesional.

El nuevo curso arranca con la novedosa iniciativa artística y musical Coro Canguro, de la mano de Grandes Oyentes, que está dirigida a familias con bebés desde hasta dos años. Por su parte, el programa Prevenidos pretende facilitar que los jóvenes puedan disfrutar de un espectáculo dentro de la programación propia de Auditorio de Tenerife, mientras que el Teatro Aficionado fomenta el interés por la afición y producción de actividades teatrales dentro de las asociaciones existentes en Tenerife. Además, a lo largo de los próximos meses se desarrollarán visitas guiadas educativas y técnicas.

Referente

El director artístico de Auditorio de Tenerife, José Luis Rivero, insistió en que esta oferta educativa y social «es un referente internacional» puesto que depende directamente de la dirección artística. El consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, recordó que, gracias a estas iniciativas, «somos capaces de llegar a diferentes comunidades, edades y todos los niveles educativos, intentando propiciar espacios de relación entre el arte y las personas». Por su parte, el consejero insular de Educación, Efraín Medina, indicó que «queremos que la sociedad tenga un espíritu crítico, y ahora más que nunca, y en eso la cultura es clave». En la misma línea, afirmó que «nos llena de emoción ver las salas llenas, con todo lo que eso conlleva».