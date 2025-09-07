Verbenita rica para despedir los diez años de Phe Festival

Tal y como cantara el músico gallego Carlangas, Puerto de la Cruz tembló anoche gracias al décimo aniversario de Phe Festival. La cita musical, deportiva y de tendencias se encargó de llenar de los ritmos más variados todo el municipio durante prácticamente 48 horas, con una edición que ha consagrado a la iniciativa como la cita del indie y en la que la electrónica comienza a coger fuerza. Verbena, psicodelia, la cultura de club y el punk más histórico se combinan a la perfección para recibir a todo tipo de públicos.

Tras las actuaciones de los canarios Nave Rota y los cántabros Ganges, la verbena llegó de la mano de Carlangas, que repitió en este décimo aniversario, en este caso con su propuesta en solitario. El gallego ya visitó Puerto de la Cruz en el año 2020 con Novedades Carminha y ayer se resarció de aquel concierto que quedó interrumpido por las restricciones sanitarias de aquella edición histórica.

Haciendo honor a su canción Cae la noche, el también locutor protagonizó una de las actuaciones más esperadas del escenario principal de Phe Festival, mientras en el Domo y en el escenario Faro se sucedían las actuaciones de diferentes DJ, novedad en este décimo aniversario.

Carlangas (derecha) y el público en el concierto portuense. | ALBERTO VALDÉS

A lo largo de las dos jornadas de conciertos, no hubo tiempo para aburrirse en la explanada del muelle portuense, que además este año creció para dar cabida al nuevo escenario Faro, dedicado a la cultura club y la electrónica. A los puestos de comida y el mercado de venta de productos realizados en Canarias, se unieron diferentes espacios que invitaban a jugar y pasarlo bien a un público que es cada vez más variado en esta cita anual. Este año, se inauguraron puntos, como una amplia zona de juegos para los más pequeños de la casa –cada vez más numerosos entre el público– o la Phe Chapel, una pequeña capilla donde más de una pareja se dio el sí, quiero durante este fin de semana.

El cambio de fecha de esta décima edición –lo habitual era que el Phe se celebrara en agosto– no ha hecho mella en la asistencia de público, que sigue fiel a la cita, sea cual sea su ubicación en el calendario. Así, Puerto de la Cruz se transforma durante el fin de semana del Phe, con centenares de asistentes que deciden además hospedarse en el municipio portuense para evitar desplazamientos.

Cuando una imponente luna llena brillaba ya en el cielo de Puerto de la Cruz salió al escenario Judeline, la cantante gaditana que se ha convertido en un fenómeno de masas y que parece que no puede faltar a ninguna cita festivalera este verano. «Estoy muy feliz de estar aquí, en una tierra tan bonita», expresó la joven, quien abordó también las tensiones turísticas que afectan tanto al territorio canario como a su tierra natal. «Estoy muy feliz de estar aquí para presentar mi música», expresó mientras las primeras filas rompían en aplausos.

Precisamente, la cantante fue capaz de atraer a un público joven que demostró que la intérprete de Zarcillos de plata se ha convertido en un auténtico fenómeno de la Generación Z. Así, las voces femeninas fueron protagonistas en esta jornada de cierre de la décima edición del festival con la cantante madrileña Aroa Lorente y su propuesta Samuraï, donde fusiona el pop y el rock alternativo, lo que la han convertido en una de las voces más prometedoras de la escena nacional. Durante su actuación en el escenario principal de la explanada del muelle, interpretó temas de sus tres EP, que cuentan con letras cargadas de emoción y sinceridad, y que abordan temas como el amor y la autoaceptación.

Cierre a la altura

Aunque fue una incorporación de última hora, el dúo francés Rinôçérôse y su hipnótico house hicieron honor a su lugar destacado en el cartel de este año y presentaron su nuevo álbum, Psychôanalisis. En formato banda, Jean-Philippe Freu (guitarra) y Patrice Patou Carrié (bajo) regresaron a sus raíces con un repertorio que toca el progressive house, el electro, el funk o el pop y que congregó a un nutrido público cuando ya el reloj marcaba más de las dos de la madrugada. Los asistentes no quisieron abandonar el recinto de conciertos hasta que todas las actuaciones llegaron a su fin, pasadas las tres de la mañana.

Pero, como viene siendo habitual, los conciertos se encargan únicamente de cerrar una jornada que se encuentra cargada de actividades, porque Phe Festival es mucho más que música. Ayer, la oferta de ocio comenzó por la mañana, con citas que ya se han convertido en ineludibles para muchos tinerfeños, como es el Phe Yoga. En esta ocasión se celebró en los alrededores de Playa Jardín, donde se sucedieron diferentes sesiones y a las que asistió el público del festival pero también amantes de esta práctica que nada tienen que ver con esta propuesta eminentemente musical.

Phe Festival demuestra, de este modo, que ha llegado para quedarse y para dinamizar el municipio de Puerto de la Cruz mucho más allá de los conciertos.