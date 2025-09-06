Cumpleaños de teatro en Canarias: Delirium y la luz de Karenina

¿Qué tiene en común ganar un mundial de fútbol con bailar un vals? El Auditorio Capitol de Tacoronte renovó este viernes 5 de septiembre la tradición de ser el espacio donde la compañía decana de las artes escénicas en Canarias –Delirium Teatro– estrena todos sus montajes. Libros cruzados, de Antonio Tabares, no fue la excepción.

Razones para ser especial

La cita fue especial de muchas y variadas formas. La primera, y más evidente, es que el estreno de esta pieza forma parte del programa de actos organizados durante todo este año con motivo del aniversario de Delirium Teatro: 40 Delirios. Pero hay más. Es complicado, por no decir prácticamente imposible, que una compañía del Archipiélago pueda llevar a las tablas una obra que requiere de la presencia de 12 actores sobre el escenario. Y después, además, habrá gira.

Otro detalle de 'Libros cruzados' de Antonio Tabares. / El Día

La novela, protagonista

Libros cruzados es, en realidad, la historia de tres vidas atravesadas por una coincidencia. Es la experiencia de tres mujeres unidas por la casualidad; las tres se topan con un libro olvidado que forma parte de un book crossing. El título del ejemplar en cuestión no es casual, pues se trata de la misma novela que el dramaturgo palmero se acababa de leer cuando tuvo la idea de escribir este texto, hace ya muchos años. Es Anna Karenina, de Leon Tolstoi.

«Todas las familias felices se parecen entre sí; pero cada familia desgraciada tiene un motivo especial para sentirse así». Con la frase que da inicio a este clásico arranca, también, la historia ‘cruzada’ de Mariana, Patricia y Cris.

Estilo Delirium

A partir de ahí, la novela se colorará constantemente en el espacio escénico diseñado al más puro estilo Delirium. El libro se convertirá en una «ventana abierta dentro del pecho» de los personajes por donde se cuela la luz que a veces solo las grandes cuestiones de la vida son capaces de arrojar.

Esas historias entretejidas de estas tres mujeres de distinta edad y condición son las mismas que viven día a día muchas personas. Son alegrías y tragedias que por comunes no son menos emotivas. Amor, familia, trabajo, vejez o enfermedad son solo algunos de los temas que pululan por la trama de esta pieza que volverá a ponerse en escena esta tarde en el mismo recinto de la localidad del norte de la Isla.

Las preguntas

Libros cruzados confronta al público con preguntas que a veces son difíciles de plantear: ¿cómo me gustaría morir? ¿cuánto he amado? ¿tengo la vida que quería? Las respuestas son temibles pero necesarias.

El equipo

Severiano García se pone al frente de un equipo de actores y actrices que encabeza maravillosamente su compañera y codirectora de Delirium Soraya G. del Rosario. Le acompañan Joche Rubio, Maday Méndez, Silvia Criado, Javier Socorro, Carmen Cabeza, Vicente Ayala, Joel Morales, Daniel Sanginés, Mabel Quintero, Delia Hernández e Ignacio de la Lastra. Interpretan a 20 personajes que entran y salen constantemente de otros tantos espacios escénicos.

El estreno de Delirium Teatro por su 40 aniversario. / El Día

Siguientes pases

La siguiente oportunidad para disfrutar del que es probablemente el estreno del año en Canarias llegará pronto, a principios de octubre. Auditorio de Tenerife, que colabora en la organización de este 40 aniversario, acogerá los siguientes pases. Será en La Salita entre los días 10 y 19 de octubre con pases diarios a las 19:30 horas excepto los domingos, cuando se programarán a las 12:00 horas del mediodía. Serán, en total, ocho funciones.

La gira

Después, y si todo sigue lo previsto, habrá gira por Canarias. Un recorrido por los escenarios de las Islas que marcará otro hito. La presencia de tantos actores y actrices ha obligado a la producción a concentrar las funciones que normalmente se realizan en las Islas durante unos tres años en tan solo tres meses. Libros cruzados es la obra que Tabares escribió tan solo por darse «el gusto» y por amor a la literatura. Nunca creyó en la posibilidad de verla en escena. Delirium, de nuevo, obra el milagro.