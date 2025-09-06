Arquitectura como acontecimiento

El CaixaForum de Madrid, obra de los suizos Herzog & de Meuron, no es simplemente un edificio: es una declaración. Una arquitectura que no se limita a alojar cultura, sino que la encarna. En su gesto levitante, en su piel oxidada, en su plaza excavada, el centro cultural se convierte en un artefacto urbano que desafía la gravedad física y simbólica de su entorno. Como diría Fernández-Galiano, aquí la arquitectura no se explica: se experimenta.

Ubicado en el corazón del «triángulo del arte» —entre el Prado, el Reina Sofía y el Thyssen—, el CaixaForum se inserta en el tejido histórico de Madrid con una audacia quirúrgica. La antigua Central Eléctrica del Mediodía, construida en 1900, fue despojada de su zócalo de granito y elevada sobre una plaza pública de 2.500 m², como si la memoria industrial flotara sobre el presente. Esta operación, más que rehabilitación, es una transfiguración: el edificio no se conserva, se reinventa.

El efecto flotante, logrado mediante una estructura oculta que desafía la lógica gravitacional, convierte al edificio en un objeto casi metafísico. Herzog & de Meuron no restauran: reinterpretan. El ladrillo original dialoga con el acero corten, y esa conversación entre lo viejo y lo nuevo genera una tensión estética que es también una lección de arquitectura. Como en sus obras más emblemáticas —el Tate Modern, el VitraHaus—, los suizos logran que la materia hable, que el edificio se lea como un texto.

El jardín vertical de Patrick Blanc / El Día

El jardín vertical de Patrick Blanc, aunque no exclusivo ni original en este contexto, añade una capa de exuberancia vegetal que contrasta con la severidad tectónica del edificio. Sus 460 m² de vegetación trepante son un gesto ecológico y fotogénico, un guiño al espectáculo urbano que hoy exige la arquitectura pública.

En su interior, el CaixaForum despliega más de 2.000 m² de salas expositivas, un auditorio subterráneo de 322 plazas, espacios para niños, mediateca, cafetería, restaurante y una librería que es también refugio. Pero más allá del programa, lo que fascina es la atmósfera: la luz tamizada, los recorridos oblicuos, la manera en que el visitante se convierte en protagonista de una coreografía espacial.

Santa Cruz

Pensar en un CaixaForum para Tenerife —en el Parque Viera y Clavijo, entre el TEA, el Espacio Cultural El Tanque y el Auditorio de Calatrava— es imaginar una arquitectura que no solo contenga cultura, sino que la produzca por sí mismos en la ciudad creando identidad. Un centro que no sea réplica, sino interpretación. Que incorpore —¿por qué no?— la literatura canaria, la creatividad insular, y que dialogue con el paisaje volcánico y la memoria urbana de Santa Cruz.

El proyecto requiere un encaje fino, casi artesanal, entre lo administrativo y lo técnico. Pero si se logra, Tenerife podría contar con un artefacto cultural que, como el de Madrid, no solo transforme una esquina olvidada, sino que redefina el mapa simbólico de la ciudad. Porque la arquitectura, cuando es buena, no es solo construcción: es pensamiento humano del más elevado.

Dulce Xerach es abogada y doctora en Arquitectura