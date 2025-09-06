El legado de Antonio Gómez Cuyás late en el film ‘The Prado & The Moon’

El recuerdo de Antonio Gómez Cuyás nunca salió de las paredes familiares, hasta que su sobrina, la cineasta Cayetana H. Cuyás (1981), decidió abrirlo al público con The Prado & The Moon. «Siempre me pregunté por qué nosotros éramos los únicos en ver ese material y nadie más lo conocía», explica. La película, de 97 minutos, se proyecta el 9 de septiembre en el Centro de Cultura Audiovisual de Gran Canaria, inaugurando el ciclo De sal y lava.

El film rescata la vida de un creador que marcó profundamente a su familia. «Todo el mundo habla de mi tío como si estuviera vivo todavía. Me sorprendía que, treinta años después, siguiera tan presente en las conversaciones», cuenta Cayetana, que define la cinta como una tragicomedia hecha con calma y paciencia durante una década.

Frame de 'The Prado & The Moon'. / LP / DLP

Guion inacabado

La narración parte de un guion inacabado de cuatro páginas que Antonio dejó escrito poco antes de morir. A partir de esas notas surge la fábula de un astronauta que añora a su familia desde la Luna, interpretado por los propios parientes de la directora. «No quería hacer una película de augustos parlantes. Quería algo diferente, inspirado en su obra». Rodada íntegramente en Canarias, el Museo de Colón simula al Prado y los trajes fueron recreados por la modista Concha Artiles. «Está llena de miles de detalles que quizás el público no note, pero para mí eran fundamentales», expresa Cuyás.

Recepción emotiva

El estreno en mayo tuvo gran acogida. «Quería que la gente se riera, pero en el Festival de Las Palmas muchos acabaron llorando. Me di cuenta de que había removido fibras sensibles», admite. Para Cayetana, el film es también un espejo: «No quería salir en la peli, pero acabé haciéndolo porque siempre me han dicho que me parezco mucho a él. Soy un poco su reflejo».

Frame de 'The Prado & The Moon' / LP / DLP

El ciclo De sal y lava, organizado por Digital 104, recorre medio siglo de cine en Canarias con proyecciones y coloquios. El programa incluye cortometrajes de autores isleños y largometrajes como People you may know, de Juan Carlos Falcón, junto a la ópera prima de Cayetana.

Lo que empezó como un gesto familiar se ha convertido en un producto cultural canario con vocación universal. En palabras de la directora: «Es más su obra que la mía».