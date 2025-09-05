Maxi Iglesias y Susana Abaitua ruedan en Santa Cruz ‘Nuda propiedad’

El director Alberto Utrera (Smoking Club (129 normas), Desmontando a Lucía) ha elegido Santa Cruz de Tenerife para culminar el rodaje de la que será su nueva película, Nuda propiedad.

La cinta se graba esta semana en algunas céntricas calles de la capital chicharrera, donde los curiosos han podido ver a sus dos protagonistas, los actores nacionales Maxi Iglesias y Susana Abaitua.

El rodaje comenzó en el mes de agosto en Madrid y se ha trasladado ahora a calles como Emilio Calzadilla o San Juan Bautista, donde prevé finalizar en unos días.

Nuda propiedad aborda las vivencias de una pareja que compra una vivienda en nuda propiedad, una figura legal que les convierte en propietarios que, sin embargo, no tienen derecho a usarla mientras vive en ella su anterior dueño, que conserva el usufructo. La cinta explora, así, las tensiones de una transacción inmobiliaria inusual.