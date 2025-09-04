La tinerfeña 3Doubles Producciones estrena en cines de Estados Unidos el cortometraje ‘Helen’

El talento de la animación canaria llega a los cines de Estados Unidos. Helen es el último cortometraje en 3D realizado de manera íntegra por los estudios tinerfeños 3Doubles Producciones y se estrena este viernes 5 de septiembre en varias salas de Santa Mónica, en California. Esta producción de siete minutos de duración está inspirada en el universo del escritor norteamericano H. P. Lovecraft y es la primera parte de una antología que tendrá nueve partes y con la que el estudio espera poder desarrollar colaboraciones con empresas de todo el mundo a lo largo de los próximos años.

Dirigido por Helio Mira, el estreno en Estados Unidos se ha hecho posible gracias a la participación del cortometraje en diferentes festivales internacionales a lo largo de los últimos meses. A final del mes de marzo estuvieron presentes en el International Horror and Sci-Fi Film, una cita en la ciudad de Phoenix después de que la producción, además, se hiciera con el premio a Mejor Animación en el Madrid Indie Film Festival (Madriff). Fue en Phoenix precisamente donde se puso en contacto con el equipo canario un distribuidor estadounidense que ahora estrenará en sus salas Helen.

Largo recorrido

Este cortometraje se desarrolló durante un año en los estudios tinerfeños, aunque la historia tardó otros tres años en perfilarse para poder comenzar a trabajar. En este sentido, en 3Doubles encadenan diferentes proyectos audiovisuales e incluso algunos de ellos se solapan en el tiempo, por lo que han tenido que cuadrar muy bien las agendas para poder desarrollar la idea. Muchos de los 150 profesionales que trabajan en estos estudios participaron en la confección de este cortometraje.

Miguel Miranda es el jefe de animación de este cortometraje y celebra haber podido llevar a cabo esta producción entre lo que se ha convertido en un grupo de amigos «frikis del universo Lovecraft», afirma el creador, quien añade que se lo han pasado en grande al poder dar forma a un producto para público adulto y encuadrado en un universo que les apasiona. «Para mí, ha sido un trabajo espectacular y fantástico», expresa el director de animación, quien resume que «hemos podido introducir sexo, droga y rock and roll», bromea. «Es la primera vez que me enfrento a un proyecto tan explícito y ha sido una experiencia maravillosa porque el director, que además es amigo, me ha dado carta blanca», añade contento.

Público adulto

Este cortometraje viene a demostrar que «la animación es para todos los públicos». En este sentido, el director de animación habla de que «creo que siempre ha existido un malentendido porque se piensa que los dibujos animados son solo para los niños pero no es así, son para todas las edades. Cuando surgió la animación, era un producto para adultos, y luego se fue centrando en el público infantil. Ahora, afortunadamente, estamos volviendo a ese tipo de animación más para todos los públicos, que está en auge».

Fotograma del cortometraje tinerfeño. / El Día

La colaboración con otros estudios para elaborar el resto de cortometrajes servirá, además, para que esta antología se convierta en un compendio de técnicas. 3Doubles ha confeccionado Helen con tecnología 3D pero Miranda avanza que los siguientes podrían desarrollarse con stop motion o en 2D. «No nos importa que los estilos visuales sean completamente diferentes porque precisamente queremos que esta saga tenga un estilo visual diferente y que sorprendamos a los espectadores», reflexiona el creador tinerfeño, quien espera que esta iniciativa pueda aunar el talento de diseñadores de todo el mundo.

Rico universo

Cada una de las entregas de esta saga se desarrollará en un tiempo y en un lugar diferente. En el caso de Helen, la historia de este cortometraje tiene lugar en la década de 1920, en la ciudad de Providence (Nueva Inglaterra). En una residencia de estudiantes, Helen despierta confundida tras una noche de excesos. Su compañera, Elizabeth, llega preocupada por un grimorio ocultista que ambas estuvieron leyendo de manera imprudente la noche anterior.

Una imagen del corto. / El Día

Elizabeth insiste en devolver el libro a su dueña, la inquietante directora de la residencia. Pero Helen, atrapada en la bruma del opio y el alcohol, apenas recuerda lo sucedido. Con una sonrisa traviesa, Elizabeth sugiere que la velada no solo estuvo llena de secretos prohibidos, sino también de momentos más íntimos. Helen, avergonzada, intenta huir, pero Elizabeth la detiene con un beso mientras busca el grimorio. Cuando finalmente lo encuentra, la atmósfera cambia. El libro, oculto bajo el armario, es nada menos que el Necronomicón. Elizabeth la mira fijamente y pregunta: «¿Por qué me mentiste?».